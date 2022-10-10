Kadirov'dan Zelenskiy'e tehdit: Arkana bakmadan kaç

Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil çok sayıda şehri füzelerle vurmasının Kırım Köprüsü'nün intikamı olduğuna vurgu yapan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i tehdit etti. Kadirov, Zelenskiy'e seslenerek "Bu füzelerin daha güçlüsü gelmeden, arkana bakmadan kaç" dedi.

Rusya'ya yakınlığı ile bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, Telegram hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Kiev ve diğer bölgelere yönelik geniş çaplı saldırılarının 'misilleme' olduğunu söyleyen Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'iolarak nitelendirdi.Kırım Köprüsü'ne gerçekleştirilen saldırıyı hatırlatan Kadirov, 'dedi.Kadirov, Zelenskiy'i daha önceden uyardıklarını belirterek,ifadelerini kullandı.Kadirov ayrıca Zelenskiy'e seslenerekdedi.