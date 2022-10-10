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Kadir Gecesi çekilen alkollü ortam fotoğrafına ilişkin davada karar

Alkollü bir ortamda çekilen fotoğrafı sosyal medyadan “Kadir Gecesi özel, Rabb'im kabul etsin” notuyla paylaşan şahsa, 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Ekleme: 10.10.2022 - 14:10 Güncelleme: 10.10.2022 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Onur T. ile arkadaşları, Kadir Gecesi’nde bir restoranda alkol aldı.

Bu anı ölümsüzleştirmek isteyen Onur T., arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği içkili fotoğrafı “Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin” notuyla yayınladı.

27 Nisan 2022’de paylaşılan fotoğraf sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

1 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu
Olayla ilgili düzenlenen iddianamede, Onur T.’nin 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi, basit yargılama usulüyle duruşma açmadan, dosya üzerinden yargılama yaptı.

"Mizah amaçlı yaptım"
Bugün de o davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmaya katılan tutuksuz sanık Onur T., savunma yaptı.

Onur T., sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı mizah amaçlı yaptığını belirterek, paylaşımının kesinlikle İslam dinine, inanlara veya Kadir Gecesi'ne yönelik aşağılama, dalga geçme ve küçük düşürme amacı taşımadığını ifade etti.

3 ay 22 gün hapis cezası
Basit yargılama usulüne göre görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Sanığın suçtan önce sabıkasının bulunmadığını, duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

“Kadir Gecesi, İslam dini ve İslam dinine inananlar için dini bir değer”
Mahkeme kararının gerekçesinde, Kadir Gecesi'nin, İslam dini ve İslam'a inananlar için dini bir değer olduğu belirtilerek, sanığın İslam inancına mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde yaptığı paylaşımın, İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu vurgulandı.

AA'da yer alan habere göre sanığın eyleminin, toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğinde ve toplumsal barışı bozmaya elverişli olduğu kaydedildi.
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