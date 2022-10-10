Kadıköy patlamasına terör soruşturması
Dün Kadıköy’de saat 19.00 sularında yaşanan patlama olayına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden M.K’nın bir terör örgütünden suç kaydı çıktığı tespit edildi.
Dün Kadıköy'de saat 19.00 sularında yaşanan patlama olayına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden M.K'nın bir terör örgütünden suç kaydı çıktığı tespit edildi.