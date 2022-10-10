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Kadıköy’de patlama 3 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşetin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama sonrası 3 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. 3 katlı binanın patlamayla birlikte büyük hasar aldığı, duvarlarının yıkıldığı görüldü.

Kadıköy’de patlama 3 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşetin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
Ekleme: 10.10.2022 - 09:19 Güncelleme: 10.10.2022 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy’de patlama 3 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşetin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
Kadıköy'de 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Patlama, saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçlarıyla müdahale ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa şerit çekerek önlem aldı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 kişi acil servis ekipleri tarafında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadıköy’de patlama 3 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşetin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Yangın sonrasında olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemenin ardından bina içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. 3 katlı binanın patlamayla birlikte büyük hasar aldığı, duvarlarının yıkıldığı görüldü.



Kadıköy’de patlama 3 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşetin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
KADIKÖY'DE PATLAMANIN OLDUĞU BİNADA, İNCELEMELER SONA ERDİ

Fikirtepe'de saat 19.00 sıralarında 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın olduğu binadaki incelemeler, gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi. İtfaiyenin çalışmasından sonra çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, çalışmalarını detaylı şekilde sürdürdü.

Çalışmalar sürerken, sokakta oturanlar da güvenlik çemberinin dışında evlerine girmeyi bekledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması saat 02.30 sıralarında sona erdi.

Sokağın girişinde bekleyenler ise güvenlik şeridinden alınarak evlerine girebildi. Olayın yaşandığı sokakta, polisin aldığı önlemler sürüyor.
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