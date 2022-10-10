İçişleri Bakanlığı'ndan ”huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması”

Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, kamu düzenini, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini, can ve mal güvenliğini hedef alan başta PKK/KCK, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ/PDY olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı güvenlik güçleri bugüne değin yürütülen topyekün ve kararlı mücadelenin sürdürülmesi amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler, terör örgütlerince hedef olarak seçilebilecek kurum ve kuruluşları ile terör örgütü mensuplarınca gerek geçiş gerekse mühimmat sevki amaçlı kullanılabilecek güzergahlarda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta terör suçları olmak üzere aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı.ARANAN 769 KİŞİ YAKALANDIÜlke genelinde eş zamanlı olarak 14 bin 832 Emniyet, 17 bin 117 Jandarma ve 722 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 32 bin 671 personel ve 148 dedektör köpeği ile 6 bin 197 noktada gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulamasında; 3'ü terör suçu olmak üzere toplam 769 aranan kişi yakalandı, 36 şüpheli gözaltına alındı ayrıca kayıp olarak aranan 18 yaş üstü 10 kayıp şahıs bulundu.3 MİLYON TL PARA CEZASI KESİLDİUygulama kapsamında 226 kişiye idari ve 154 kişiye de adli olmak üzere toplam 380 şahsa işlem yapıldı, toplam 225 bin 661 TL idari para cezası uygulandı. 154 bin 246 araç kontrol edildi, 15 aranan araç yakalandı, 622 araç trafikten men edildi, 2 bin 994 araca 3 milyon 63 bin 331 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 14 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 224 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 1 adet kesici/delici alet, 8 adet kurusıkı tabanca, 62 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 432 litre kaçak içki ele geçirildi.