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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da kaza geçiren polisleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde olay mahalline giderken kaza geçiren yunus polislerine ziyarette bulundu.

Ekleme: 10.10.2022 - 11:32 Güncelleme: 10.10.2022 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da kaza geçiren polisleri ziyaret etti
Dün silahlı kavga olayına bakmak için hareket eden motosikletli polis timleri yunuslar, Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarında seyir halindeyken aniden motosikletin önüne çıkan minibüse çarptı.

Kazada, polis memurları B.I. ve C.Ç. yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralı polisler, gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilerek evlerine gönderildi.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Soylu, açılış ve ziyaretlerinden sonra Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören polis memuruna, ardından evde tedavisi devam eden polis memuruna geçmiş olsun dileklerinde bulunup, durumları hakkında bilgi aldı.

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