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İçişleri Bakanı Soylu'dan Pervin Buldan'a Habip Eksik tepkisi: Asla izin verilmeyecek

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde HDP'liler tarafından teröristbaşı Öcalan için destek yürüyüşü düzenlendi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, provokatif yürüyüşü 'demokratik siyaset' olarak nitelendirirken yürüyüş sırasında çıkan arbedede ayağı kırılan HDP'li vekil Habip Eksik üzerinden tehditler savurdu. Buldan'a sosyal medya hesabından tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye’de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Pervin Buldan'a Habip Eksik tepkisi: Asla izin verilmeyecek
Ekleme: 9.10.2022 - 23:43 Güncelleme: 10.10.2022 - 00:11 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Soylu'dan Pervin Buldan'a Habip Eksik tepkisi: Asla izin verilmeyecek
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den ayrılmasının yıl dönümünü kutlamak isteyen terör yandaşları Hakkari Yüksekova'da yürüyüş gerçekleştirdi. Provokatif yürüyüşe polis müdahale ederken yaşanan arbedede HDP'li vekil Habip Eksik yaralandı. HDP'lilerin başını çektiği yürüyüşte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BULDAN'DAN KÜSTAH SÖZLER

Yürüyüşün ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan için gerçekleştirilen yürüyüşü 'Demokratik siyaset' olarak nitelendirdi.

'AYMAZLIK, UTANMAZLIK, AHLAKSIZLIK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pervin Buldan'a tepki göstererek 'Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık… Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?' dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Pervin Buldan'a Habip Eksik tepkisi: Asla izin verilmeyecek

'BU KADAR BASİT'

HDP'nin terörü kullandığını ve araçsallaştırdığını dile getiren Bakan Soylu, 'Türkiye'de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit' ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu'dan Pervin Buldan'a Habip Eksik tepkisi: Asla izin verilmeyecek
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