Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Sayın Cumhurbaşkanımız çiftçiler için yeni sürprizler açıklayacak

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenmesi planlanan "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Beyoğlu'nda yapılan buluşmayla devam etti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'ın sunum yaptığı toplantıya, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu ilçe temsilcileri ile kamu bankalarının bölge yöneticileri, iş insanları ve sanayiciler katıldı.Gürcan, burada yaptığı konuşmada, "Ekonomi Buluşmaları" toplantılarının Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Bakan Yardımcılığı döneminde kendisi tarafından başlatıldığını hatırlatarak, toplantıların devam edeceğini bildirdi."ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DE İŞSİZLİKLE İLGİLİ ÇOK OLUMLU ÇALIŞMALAR BEKLİYORUZ"Bu yıl için Türkiye'nin yaklaşık 40 milyar dolarlık turizm geliri ve 47 milyondan fazla turist beklediğini aktaran Gürcan, otellerin doluluk oranlarının yüzde 90'lar seviyesine ulaştığını kaydetti.Gürcan, "Türkiye, bugün gelmiş olduğu durum itibarıyla ihracatını ve turizm gelirlerini arttıran bir ülke oldu. Türkiye, dünyada turizm gelirlerinden aldığı payını yükseltmeye de devam ediyor. Özellikle pandemi sonrasında burada yüzde 3,4 seviyesine gelerek ciddi bir artış gösterdi. Dünya turizm gelirlerinden aldığı pay ciddi bir artış gösterdi. Bu sürecin de devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.Bugün açıklanan işsizlik verisine değinen Gürcan, "Türkiye 4 yıl 7 ay sonra ilk defa tek haneli işsizlik rakamını yakalamış oldu. İstihdamını arttırmaya devam eden bir ülke görünümü var. İnşallah bu süreci hızla devam ettireceğiz. Şu anda 31 milyon 14 bin kişilik bir istihdamımız olmuş. Bu da bizim için sevindirici bir rakam. 4 yıl 7 aydan sonra 10,1'den 9,6'ya düşen bir işsizlik oranını hep beraber yakaladık. İstihdamını arttıran, kapasitesini, ihracatını arttıran ve yatırımları çoğaltan ülke görünümünü siz değerli iş adamlarımızla beraber sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Önümüzdeki süreçte de işsizlikle ilgili çok olumlu çalışmalar beklediklerini aktaran Gürcan, "Çünkü Türkiye'de şu anda yatırım yapma iştahı çok yüksek. Birçok sanayicimizin, iş insanımızın yeni OSB'ler kurarak yatırımlarını arttırmak, kapasitelerini arttırmakla ilgili çalışmaları olduğunu hep beraber gözlemliyoruz. Türkiye, istihdamda diğer ülkelerden çok pozitif bir ayrışma gösterdi. Büyümede olduğu gibi istihdamdaki artış konusunda da önemli ölçüde pozitif ayrışmış durumdayız. Salgın öncesine göre ülkemiz, istihdam edilen kişi sayısını en çok artan ülkelerden birisi olmuştur." şeklinde konuştu."KÜRESEL GIDA VE TAHIL FİYATLARI SON ZAMANLARDA DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR"Mahmut Gürcan, Türkiye'nin son dönemde ihracat performansı açısından da olumlu ayrıştığını, enerji ve altın harici ihracatın ithalatı karşılaşma oranının son yıllarda iyileşme gösterdiğini ve yüzde 96,8'e yükseldiğini söyledi.Gelişmiş ekonomilerde büyüme beklentilerinin aşağı yönlü güncellendiğine ve yüksek faiz artışlarıyla birlikte parasal sıkılaşma tedbirlerinin arttığına işaret eden Gürcan, Türkiye'nin ise son 8 çeyrektir güçlü ve dengeli büyümeye devam ettiğini belirtti.Küresel gıda ve tahıl fiyatlarının son zamanlarda düşüş gösterdiğini aktaran Gürcan, şunları kaydetti:"Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu tahıl koridoru neticesinde gıdaya ulaşımda çok büyük bir kolaylık sağlandı. Ukrayna'nın tahıl depolarında bulunan buğday, arpa ve diğer ürünlerinin çok rahatlıkla Avrupa'ya ve ihtiyacı olan diğer ülkelere ulaşması neticesinde özellikle buğday fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Yine aynı şekilde diğer gıda fiyatları da bundan nasibini aldı ve belli bir düşüş yaşanıyor. Ama ülkemizde de bu sene yaşanan bolluk neticesinde hem buğdayda hem de arpada çok ciddi şekilde rezervlerimiz oldu. Özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi de hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla çok miktarda alımlar gerçekleştirdi. En son rakamlara göre, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda 4,5 milyon ton buğday rezerve edilmiş durumdaydı.""ÖNCÜ GÖSTERGELER OLUMLU SEYRİN DEVAM ETTİĞİNE İŞARET EDİYOR"Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, öncü göstergelerin ekonominin olumlu seyrinin üçüncü çeyrekte de devam ettiğine ve büyümenin sürdüğüne işaret ettiğini belirterek, "Baktığımızda aslında bazen muhalefetin eleştirdiği, 'işte kapanan iş yerleri olduğunu' söylediğini hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Zaman zaman 'işte 7 bin 100 tane iş yeri kapatıldı, şirket kapatıldı' diye bazı muhalif milletvekilleri sosyal medyada olsun, basında olsun söylemlerde bulunuyor. Ama Türkiye'ye baktığımızda ilk 8 ayda 87 bin 755 şirket kurulmuş ve yüzde 23'lük bir artış göstermiş kurulan şirket, iş yeri açısından... Net kurulan şirket sayısı da 62 bin 959'dan 73 bin 957'ye yükselmiş. Burada ciddi bir yüzde 17 artış var. Burada da muhalefetin bahsettiği gibi her şeyin karamsar olmadığını, insanların yeni şirketler kurduğu ve yeni şirketlerle de Türkiye ekonomisine güç verdiğini görebiliyoruz." şeklinde konuştu.Enflasyonun küresel bir sorun haline geldiğini ve bundan Türkiye'nin de etkilendiğini aktaran Gürcan, "Eylül ayı enflasyonu 3,08 olmuştu. Bununla beraber yıllık enflasyonumuz 83,45'e yükseldi. Önümüzdeki süreçte bu düşüşün artık stabil hale geleceğini ve inşallah önümüzdeki yılın başından itibaren de enflasyonda düşüşlerin yaşanacağını hep beraber göreceğiz." dedi.Yatırımın güçlenmesi, iş insanlarının daha da verimli olabilmesi için faizlerin düşük tutulması gerektiğini vurgulayan Gürcan, faiz artışı uygulanması halinde bunun ekonomik aktiviteyi yavaşlatmış ve yatırımları durdurmuş olacağını söyledi."SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ÇİFTÇİLER İÇİN YENİ SÜRPRİZLER AÇIKLAYACAK"Mahmut Gürcan, gelecek günlerde çiftçiler için bir sürpriz açıklanacağını da aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:"Çiftçimize bir sürpriz açıklayacağız. Desteklerle ilgili her gün yeni bir açıklama yapılıyor. Özellikle tarımın bu dönemde çok önemli bir noktaya geldiğini hepimiz biliyoruz. O yüzden tarımda görev yapan, tarımda çalışan çiftçimize, köylümüze her zaman destek vermeye de devam ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız da bu konuda çok ciddi bir şekilde çalışmalar yapıyor. Bizler de Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak hem Tarım ve Orman Bakanlığımızla beraber hem de diğer bakanlıklarımızla beraber bu konuda 'nasıl kolaylaştırırız, nasıl destek oluruz' diye çalışmalar yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte yeni sürprizlerimizi açıklayacak Sayın Cumhurbaşkanımız."Öte yandan, sunum sırasında Gürcan'ı telefonla arayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantıya katılanları selamladı.