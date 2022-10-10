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Genç kızı öldürüp cesedini yaktı: Katilin kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lise öğrencisi Büşra Kabataş'ın (15) öldürülmesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı. 2 gündür evin bulunduğu sokakta gözlem yapan Taner Yaylacı'nın olay günü anne Aylin Çetin'i öldürmek için geldiği ancak evde karşılaştığı Büşra Kabataş'ı öldürdüğü öğrenildi. Tutuklanan Yaylacı'nın kendisine platonik aşk beslediğini belirten Aylin Çetin, "Sadece reddettim diye çocuğum öldürüldü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Ekleme: 10.10.2022 - 10:05 Güncelleme: 10.10.2022 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Genç kızı öldürüp cesedini yaktı: Katilin kan donduran ifadesi ortaya çıktıMustafapaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde, önceki gün yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndüren itfaiye erleri, Büşra Kabataş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İnceleme sonrası Kabataş'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Kabataş'ın cenazesi, dün toprağa verildi.

POLİS, YANGIN SONRASI CİNAYETTEN ŞÜPHELENDİ

Olayın ardından polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Delillerden yola çıkan ekipler, olayın bir cinayet olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Ekipler, yangının Büşra Kabataş'ın öldürülmesinin ardından delilleri karartmak için çıkarıldığını tespit etti. Polis, Kabataş'ı öldüren kişinin, anne Aylin Çetin'e platonik aşk besleyen Taner Yaylacı olduğunu belirledi. Kaçma hazırlığındaki Yaylacı, olaydan 2 saat sonra Zonguldak'a gitmeye çalıştırken yakalandı. Gözaltına alınan Yaylacı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Genç kızı öldürüp cesedini yaktı: Katilin kan donduran ifadesi ortaya çıktı

MERDİVENLERDE BIÇAKLAYIP, YATAĞINDA YAKMIŞ

Evin bulunduğu sokakta 2 gündür gözlem yapan Yaylacı'nın olay günü anne Aylin Çetin'i öldürmek için geldiği ancak evde karşılaştığı Büşra Kabataş'ı öldürdüğü öğrenildi. Evin kapısında bekleyen Taner Yaylacı'nın, okula gitmek için kapı önünde ayakkabılarını giyen Büşra Kabataş'ı görüp, yakaladığı ardından merdivenlerde bıçakladıktan sonra odasına götürüp boğduğu, üzerine yorgan örtüp, getirdiği yanıcı madde ile yaktığı belirtildi. Ayrıca incelemede, yanıcı madde kutusunun Büşra Kabataş'ın ellerine tutuşturulduğu belirlendi.

Genç kızı öldürüp cesedini yaktı: Katilin kan donduran ifadesi ortaya çıktı

'BENİMLE EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Taner Yaylacı ile çalıştığı fabrikadan tanıştığını söyleyen Aylin Çetin, 'Kendisini 2015 yılından beri tanıyorum. Fabrikada sendikal davalar nedeniyle işten çıkarıldı. Bunu benim yaptığımı düşündüğü için, işten çıktıktan sonra bana sevgi sözcükleriyle yaklaştı. Meğerse intikam almak amaçlıymış, baştan inanmamıştım ama daha sonra düşündüm. Çünkü uzun yıllar tanıyorum. Benimle evlenmek istediğini, beni sevdiğini söyledi. Sağlık problemlerim yüzünden kendisi ile evlenemeyeceğimi söyledim. O da bana saygı gösterdiğini söyledi. Benim iş çıkışlarıma çok fazla gelmeye başladı. Gece mesaisinden çıktığımda, saat gece 1'de kapının önüne geliyordu. Kapımın önüne gelmesini istemedim, buna tepki gösterdim. 'Her dakika karşıma çıkma, gecenin bir vakti evimin önüne gelme' dedim' dedi.

Genç kızı öldürüp cesedini yaktı: Katilin kan donduran ifadesi ortaya çıktı

'SADECE REDDETTİM DİYE ÇOCUĞUM ÖLDÜRÜLDÜ'

Büyük bir acı yaşadığını belirten Çetin, 'En son çarşamba günü geldi, meğerse o gün almaya geldiği canmış. 'Beni öldürmeye gelmiş' diye düşünüyorum. Sonra gitti, cuma günü sabah işten çıkmıştım. Eve gelmedim, hastaneye gittim ve çocuğum okula gitmek için hazırlanırken; sanırım ayakkabılarını giyerken kapıda yakalamış. Daha sonra çocuğumu içeriye atmış, bıçaklayarak öldürmüş. Daha sonrasında boğup, üzerine yorganı örterek ateşe vermiş. Sadece reddettim diye çocuğum öldürüldü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum' diye konuştu.

Suçlunun en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen Büşra'nın ablası Başak Kabataş ise 'Benim yüreğim yandı, başka hiçbir kadının, hiçbir çocuğun, hiç kimsenin canı yanmasın. Taner Yaylacı'nın en ağır şekilde ceza almasını istiyorum. Kimsenin yüreği bir daha yanmasın' ifadelerini kullandı.

Genç kızı öldürüp cesedini yaktı: Katilin kan donduran ifadesi ortaya çıktı

'İKİ GÜNDÜR EVİN ÖNÜNDE BEKLİYORDU'

Taner Yaylacı'nın emniyette verdiği ilk ifade de ortaya çıktı. Yaylacı ifadesinde, 'İki gündür evin etrafında gözlem yapıyordum. Olay günü Aylin Çetin'i görmedim kapıda kızı ile karşılaştım. Öldürdükten sonra delilleri yok etmek için evi yakmak istedim. Evden hemen uzaklaştım ve Zonguldak'a gitmek isterken polisler yakaladı' dediği öğrenildi.
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