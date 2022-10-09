  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FOX TV’nin cahilliğine muhtarlar başkanından büyük tepki: Muhtarları yalanlarına alet etmesinler! FOX’ TV'yi kınıyoruz!

FOX TV muhtarların nüfus kaydında yabancıları usulsüz kaydettiğine dair asılsız bir yayına imza attı. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, FOX TV’nin muhtarları hedef almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aktürk, “FOX TV bir algı operasyonuna girişti. İddialarını yalanlıyoruz. Kimse muhtarlar üzerinden emellerine ulaşmaya kalkmasın. Bu yayını yapanlar 5490 sayılı kanunu çok iyi okusunlar. Bu kanun 2006 yılında değişti. 2006’dan beri muhtarlar nüfus kaydı yapmıyor. Yetki alanımızda olmamasına rağmen FOX TV muhtarları töhmet altında bıraktı. Muhtarları ‘hem yalana hem de siyasete alet etmesinler’ diyoruz. Muhtarın yolu devletin yoludur. Biz FOX TV’ye kınama yazısını gönderdik, tekzip yolladık, düzeltmelerini istedik. Aksi halde hukuki süreci başlatacağız” dedi.

FOX TV’nin cahilliğine muhtarlar başkanından büyük tepki: Muhtarları yalanlarına alet etmesinler! FOX’ TV'yi kınıyoruz!
Ekleme: 9.10.2022 - 23:00 Güncelleme: 10.10.2022 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
FOX TV’nin cahilliğine muhtarlar başkanından büyük tepki: Muhtarları yalanlarına alet etmesinler! FOX’ TV'yi kınıyoruz!
FOX TV'de yayınlanan 'Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi' programında muhtarların nüfus kaydında yabancıları usulsüz kaydettiğine dair asılsız bir yayına imza attı. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, FOX'un muhtarları hedef alan yayınıyla ilgili  açıklamalarda bulundu.

'FOX TV'DEKİ PROGRAMDA MUHTARLAR TÖHMET ALTINDA BIRAKILDI'

Aktürk ilk olarak, 'FOX TV'de yayınlanan 'Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi' programında yabancılardan 10'dan fazla kişinin aynı adreste çıktığını belirterek muhtarlar sorumlu tutuldu, muhtarlar suçlandı. Hâlbuki 5490 sayılı kanunla muhtarların ikametgâhlarla bir ilgisi artık bulunmuyor. Muhtarlar kayıt yapmıyor. Kayıtları Nüfus Müdürlükleri yapıyor ve adreslerde de muhtar ne kayıt yapabiliyor ne de silebiliyor. Öyle bir yetkisi yok! Yetki alanımızda olmamasına rağmen FOX TV'deki programda muhtarlar töhmet altında bırakıldı' ifadelerini kullandı.

FOX TV’nin cahilliğine muhtarlar başkanından büyük tepki: Muhtarları yalanlarına alet etmesinler! FOX’ TV'yi kınıyoruz!

'FOX TV BİR ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİ'

Aktürk, FOX TV'nin bir algı operasyonuna giriştiğini ifade ederek, 'Sorumlu olarak muhtarları gösterdiler. Muhtarların hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi alanımızın dışındadır. Hatta adreste eğer oturmayan bir kişi tespit edebilirse muhtar ekrandan Nüfusa gönderiyor, Nüfus Müdürlüğü tahkikatını yapıp ona göre işlem yapıyor. Yine muhtarın dışında karar veriliyor. FOX TV bir algı operasyonuna girişti. Biz siyaset üstü bir kurumuz, muhtarlar devletin yolunda gitmek için milletine hizmet etmek için seçilir. Onun haricinde bir görevi yoktur' diye konuştu.

'İDDİALARI YALAN! KİMSE MUHTARLAR ÜZERİNDEN EMELLERİNE ULAŞMAYA KALKMASIN'

FOX'un yalan ifadeler kullandığının altını çizen Aktürk, 'İddiaları yalan. Kimse muhtarlar üzerinden emellerine ulaşmaya kalkmasın. Buna zaten müsaade etmeyiz. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu sıradan bir dernek değil, kamu yararına bir oluşumuz biz. Konfederasyonumuz yedi bölgeye bağlı, toplam Türkiye genelinde 12 federasyonuz ve bütün bölgelere hitap ediyoruz' şeklinde konuştu.

FOX TV’nin cahilliğine muhtarlar başkanından büyük tepki: Muhtarları yalanlarına alet etmesinler! FOX’ TV'yi kınıyoruz!

'YALANLIYORUZ. 2006'DA KANUN DEĞİŞTİ. 2006'DAN BERİ MUHTARLAR KAYIT YAPMIYOR!'

FOX TV'de söz edildiği gibi muhtarlar tarafından yabancıların aynı adrese kayıt etme gibi bir durumun olmadığını ifade eden Aktürk, 'Muhtarların bu tür kayıtlarla ne yetkisi vardır ne faaliyeti vardır. Asla böyle bir faaliyet yoktur. Muhtarların faaliyeti oldukları şey mahallelere hizmet etmektir. Hizmet biriminde bu tür sansasyonel olaylara yer vermeyeceğiz, böyle bir şey görevimiz değildir. FOX'un iddialarını yalanlıyoruz. Bu yayını yapanlar 5490 sayılı kanunu çok iyi okusunlar. Bu değişiklik 2006 yılında değişti. 2006'dan beri muhtarlar kayıt yapmıyor zaten' dedi.

'DÜZELTMELERİNİ İSTEDİK, AKSİ HALDE HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIMIZI İLETTİK'

Aktürk son söz olarak 'Muhtarları hem yalana hem de siyasete alet etmesinler' diyoruz. Muhtarın yolu devletin yoludur. Biz FOX TV'ye kınama yazısını gönderdik, tekzip yolladık, düzeltmelerini istedik. Aksi halde hukuki süreci başlatacağımızı ilettik' ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

FOX TV’nin cahilliğine muhtarlar başkanından büyük tepki: Muhtarları yalanlarına alet etmesinler! FOX’ TV'yi kınıyoruz!

'HAKSIZ İTHAMLARA MARUZ BIRAKILMIŞIZDIR'

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ayrıca konfederasyonun sosyal medya hesabından 'Bu sabah FOX TV'de yayınlanan 'Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi' programında muhtarlarla ilgili yanlış bilgiler verilmiş, görev tanımımızda olmayan, Nüfus Müdürlükleri tarafından yapılan nüfus kaydı ile ilgili haksız ithamlara maruz bırakılmışızdır. Konuyla ilgili FOX TV yetkilileri ile temas kurulmuş olup, camiamızla ilgili yol açtıkları bilgi kirliliğinin düzeltilmesi talebimiz iletilmiştir. Haber yapmadan önce araştırıp halkımıza doğru bilgi verilmesi her şeyden önce basın meslek ettiğini de ihlaldir. Söz konusu TV kanalını verdikleri yanlış bilgi ve camiamızı töhmet altında bıraktıkları için kınıyor en kısa zamanda hatanın düzeltilmesini umuyoruz' ifadeleri de kullanıldı.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Putin: Ukrayna Türk Akımı'nı hedef aldı
Kremlin'den Türkiye açıklaması: Putin, Erdoğan ile ev sahipliği teklifini görüşebilir
Belarus da savaşa giriyor: Rusya ile askeri işbirliği anlaşması imzalandı
Bakan Nebati'den işsizlik rakamları ile ilgili açıklama
Kadıköy patlamasına terör soruşturması
Yunan televizyonu tarih verdi: Türkiye, Ege'deki ada ve kayalıklara inecek
CHP'li 29 belediyede Avrupa Birliği tarafından finanse edilen LGBT birimi faaliyette
Çin parçası çıkması sonucu teslimatlar durmuştu: Pentagon'dan F-35'lerle ilgili yeni karar
Vladimir Zelensky: Bizi yok etmeye çalışıyorlar
Vatandaşlardan İBB’ye metrobüs rezaleti isyanı: “Metrobüs sistemi gün itibariyle çökmüştür!”
Yunanistan'ın eylem planı hazırlığı ortaya çıktı: Masada 4 senaryo var
PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya yakalandı
Kadıköy’de patlama 3 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşetin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika | İBB aracında 144 kilo uyuşturucu yakalandı!
Kabine bugün toplanıyor; Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama meydana geldi
İçişleri Bakanı Soylu'dan Pervin Buldan'a Habip Eksik tepkisi: Asla izin verilmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğunu değerlendirdi: Bu azmin önünde hiçbir şey dayanmaz
İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama! Vali acı haberi duyurdu: 3 kişi hayatını kaybetti
Meteoroloji son dakika duyurdu! Kuvvetli geliyor, sel uyarısı

Meteoroloji son dakika duyurdu! Kuvvetli geliyor, sel uyarısı

WhatsApp, ücretli abonelik sisteminin testlerine başladı

WhatsApp, ücretli abonelik sisteminin testlerine başladı

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...

Bursa’da maden alanındaki yüzlerce mezar açıldı, kemikler yeni yerlerine taşındı

Bursa’da maden alanındaki yüzlerce mezar açıldı, kemikler yeni yerlerine taşındı

Ankara’da koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Ankara’da koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede