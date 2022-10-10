Eskişehir’de operasyon! Sahte alkol ve içki ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekiplerince, 2 ev, 2 araç ve 2 iş yerindeki aramalarda 281 litre sahte alkol ve içki, 98 alkol kiti ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte alkol satıldığı bilgisiyle harekete geçti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir süre takibe alınan 2 ev, 2 iş yerine baskın yapıldı.Şüphelilerin araçlarında da yapılan aramalarda 281 litre sahte alkol ve içki, 98 alkol kiti, 2 ruhsatsız tabanca ve 43 fişek ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.