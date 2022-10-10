Emine Erdoğan, Kompost Üretim Tesisi kuran Bursa Yıldırım Belediyesini tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sıfır atık anlayışını, Kompost Üretim Tesisi ile bir adım ileriye taşıdığını belirttiği Bursa Yıldırım Belediyesini kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Toplumsal sıfır atık bilincinin oluşması için çevre dostu belediyelerimizin girişimlerini görüyor ve gayretlerini gönülden destekliyorum. Sıfır atık anlayışını, Kompost Üretim Tesisi ile bir adım ileriye taşıyan Bursa Yıldırım Belediyesini tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.