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Çin parçası çıkması sonucu teslimatlar durmuştu: Pentagon'dan F-35'lerle ilgili yeni karar

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) F-35 savaş uçaklarında Çin parçası çıkması sonucu durdurulan teslimatlara devam kararı aldı.

Çin parçası çıkması sonucu teslimatlar durmuştu: Pentagon'dan F-35'lerle ilgili yeni karar
Ekleme: 10.10.2022 - 10:41 Güncelleme: 10.10.2022 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Çin parçası çıkması sonucu teslimatlar durmuştu: Pentagon'dan F-35'lerle ilgili yeni karar
Pentagon tarafından imzalanan bir muafiyet belgesiyle birlikte F-35 savaş uçağı teslimatları yeniden başlayacak. Bu süre zarfında ise üretici şirket Çin yapımı maddeye eşdeğer bir ürün tedarik edecek.

Euronews'in haberine göre, Çin parçası çıktığı için askıya alınan F-35 teslimatlarına devam kararı alındı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), üretici firma Lockheed Martin'in Çin malzemesi kullanıldığını tespit etmesinin ardından askıya aldığı F-35 uçaklarının teslimatlarına devam edilmesine izin verdi.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI ÜRETİMİNE DEVAM EDİLECEK

Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen savaş uçağı motorunda kullanılan metal bir bileşenin Çin'den geldiği ortaya çıktı. Savunma İhaleleri Yönetimi Ajansı, 19 Ağustos'ta Pentagon'daki F-35 Ortak Üretim Programı Dairesine, F-35'in uçaklarının turbo makine pompalarında bulunan mıknatıslarda kullanılan bir alaşımın Çin'den geldiği uyarısında bulundu.

Bunun üzerine Pentagon, eylül ayında hem Amerikan ordusuna hem de yurt dışındaki müşterilere F-35 uçaklarının teslimatlarının geçici olarak askıya alınmasını kararlaştırdı.

TESLİMAT İÇİN MUAFİYET VERİLDİ

Pentagon için silah temin eden görevli William LaPlante, 8 Ekim'de bir muafiyet belgesi imzalayarak motorun yağ pompasında ABD tedarik yasalarına uymayan alaşıma izin verdi.

Uçaklarının kabulünün ulusal güvenlik için gerekli olduğunu vurgulayan LaPlante, muafiyetin Ekim 2023'e kadar sözleşmesi yapılmış uçakları kapsadığını kaydetti.

Bu süre içerisinde pompa tedarikçisi Honeywell International Inc, Çin parçası yerine alternatif ürün tedarik edecek.

Çin parçasının bilgi aktarmadığı, uçağa zarar vermediği ve güvenlik riski yaratmadığı belirtildi.
Çin parçası çıkması sonucu teslimatlar durmuştu: Pentagon'dan F-35'lerle ilgili yeni karar
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