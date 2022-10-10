Belarus da savaşa giriyor: Rusya ile askeri işbirliği anlaşması imzalandı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaştı.Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko, Ukrayna'nın Belarus'a saldırmaya hazırlandığını belirtti."Resmi olmayan kanallar aracılığıyla, Ukrayna topraklarından Belarus'a yaklaşan bir saldırı konusunda uyarıldık.Ukrayna'nın Belarus'a karşı cephe açması askeri açıdan çılgınca ancak sürecin başladığını söyleyebilirim.NATO ve bazı Avrupa ülkeleri Belarus'a karşı olası saldırı için seçeneklerini değerlendiriyor."