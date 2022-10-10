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Bakan Nebati G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 11-14 Ekim'de Washington’da gerçekleştirilecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılacak.

Ekleme: 10.10.2022 - 10:00 Güncelleme: 10.10.2022 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılacak
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilerek, Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası ekonomi ve finans çevreleriyle paylaşılacak.

Bakan Nebati, 11-14 Ekim dönemini kapsayan Washington ziyareti sırasında, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın yanı sıra uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılacak. Mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelecek olan Nebati, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
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