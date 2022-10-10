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Bakan Dönmez, Almanya ve Rusya’ya gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın dördüncüsü Berlin’de düzenlenecek Türk-Alman Enerji Forumuna katılacak. Ardından Rus Enerji Haftasına katılacak Dönmez, başta doğal gaz olmak üzere enerjinin çeşitli başlıklarıyla ilgili bir dizi temaslarda bulunacak ve üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirilecek.

Ekleme: 10.10.2022 - 14:43 Güncelleme: 10.10.2022 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez, Almanya ve Rusya’ya gidiyor
Yoğun bir enerji diplomasisi yürüten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yurt içi ve yurt dışında yoğun temaslarda bulunmaya devam ediyor. Daha önceden gaz ticareti yapılmayan Umman ile başlayan süreç, Katar, Endonezya ve Malezya ile devam etti. Söz konusu ülkelerle iş birliğini artırmaya yönelik adımların sonuçları bir bir alınıyor.
İki hafta önce Almanya'da WindEnergy Hamburg Konferansı ve Fuarına katılan Dönmez, burada Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında kat ettiği mesafeyi, geleceğin yakıtı olan hidrojen konusunda yaptığı hazırlıkları Avrupalı mevkidaşlarına ve çok uluslu firmalara anlattı.
Dönmez'in yurt dışındaki son durağı Kazakistan oldu. Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları toplantısında, üye ülkelerin iş birliğinin artırılmasıyla Hazar'ın doğusu ile batısının birleştirilmesine yönelik mesajlar verdi ve elektrik, doğal gaz ve petrolde bölgesel entegrasyonu geliştirmeye ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.
Öte yandan, 5-6 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Türkiye - Azerbaycan II. Enerji Forumu'nda da yoğun görüşmeler gerçekleşti. Ardından da TANAP'ın kapasitesinin iki katına çıkarılması kararını açıkladı.

ALMANYA'YA YEŞİL HİDROJEN SEFERİ
Alman Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Habeck ve çok uluslu firmalarla görüşmeler
Bakan Dönmez'in bir sonraki durağı ise bu defa Berlin. Dönmez beraberindeki heyetle birlikte, 11 Ekim'de de 4'üncüsü düzenlenecek Türk - Alman Enerji Forumu için Berlin'de bulunması öngörülüyor.

Yeşil hidrojen alanında iş birliği için bir protokol imzalanması öngörülüyor
Forumda, Bakan Dönmez ve Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in yanı sıra iki ülkenin özel sektör temsilcileri konuşmalar yapacak. Konuşmaların ardından yeşil hidrojen alanında iş birliği için bir protokol imzalanması öngörülüyor. Protokol ile iki ülke arasında hidrojen sektöründe iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Forum kapsamında faaliyet gösteren 5 çalışma grubunda; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, altyapı, regülasyon ve termik santraller alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve Türkiye ile Almanya arasında enerji iş birliği alanında atılan adımlar pekiştirilecek.

RUS ENERJİ HAFTASI KAPSAMINDA TEMASLAR
Bakan Dönmez, Almanya'dan sonra temaslarına Moskova'da devam edecek. Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinde üstlendiği arabulucu rolü enerjide alanında da devam ettiriyor. Bu kapsamda, sürdürülen yoğun enerji diplomasisinin son ayağı Moskova olacak. Rusya'da, Rus Enerji Haftasına katılacak olan Dönmez, başta doğalgaz olmak üzere enerjinin çeşitli başlıklarıyla ilgili bir dizi temaslarda bulunacak ve üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirilecek.
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