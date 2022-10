Bakan Adil Karaismailoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ile seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık tarafından yapılıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'yla Fevzi Çakmak-Hastane metro istasyonu ile Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonu arasında yolculuk yaptı.Metroda yolcularla sohbet eden Karaismailoğlu'na vatandaşlar, metronun havalimanı ulaşımı için kendilerine çok büyük kolaylık sağladığını söyleyerek, teşekkür etti. Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda basın mensuplarına açıklama yapan Karaismailoğlu, Ankara seyahati için bugün havalimanına metro ile gelmeyi tercih ettiklerini dile getirdi.Karaismailoğlu, yolculuk süresince vatandaşlardan aldıkları geri dönüşlerden çok mutlu olduklarını ve gururlandıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın memnuniyetini gördükçe biz de gururlanıyoruz. Bizim yaptığımız işleri milletimiz kullandığında onların duyacağı memnuniyet bizim en büyük sevincimiz. O, bütün yorgunluklarımızı bize unutturuyor. İstanbul gibi metropollerde bu tür raylı sistem, toplu taşıma hayatın bir parçası olmak zorunda. Buradaki hayatın kolaylaştırılmasının, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmenin başka bir yolu yok. O yüzden hem lastik tekerlekli araçlardaki işletme standartlarının artırılması hem de raylı sistemlerde, metroların da oldukça yaygınlaştırması ve kaliteli hizmet verilmesi gerekiyor. Şu an İstanbul'da devam eden yaklaşık 200 kilometrelik metro hattının da bir an önce bitirilip İstanbulluların hayatına kazandırılması gerekiyor" dedi.Bakanlık olarak kendilerinin de İstanbul'da yedi hatta yoğun bir çalışma yaptıklarını, efor sarf ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Onlardan bir tanesini geçen hafta bitirmiştik. Pendik Sabiha Gökçen metro hattı. Artık Kadıköy'den binen bir vatandaşımız 50 dakikada Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşabiliyor. Bu, bize bir gurur veriyor. Bundan sonra devam eden 6 tane metro hattımızı da peyderpey İstanbulluların hizmetine sunacağız. Daha önce açıkladığımız gibi bu yıl içerisinde İstanbul Havalimanı'nın Kağıthane bağlantısını bitireceğiz ve aynı zamanda yine bu yıl içerisinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin içinden de geçen Başakşehir Metrokent- Kayaşehir metro hattımızı da bitirerek İstanbulluların hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.Sabiha Gökçen metro hattının Marmaray'la olan Pendik bağlantısının tamamlanmasının yolcular için çok önemli olduğuna işaret eden Bakan Karaismailoğlu, böylelikle çok daha konforlu bir ulaşım sunulacağını belirtti.Bakan Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:"Pendik'le Marmaray arasındaki 4 kilometrelik hattın, daha önce başlanmış olan hattın, bir an önce bitirilmesi gerekiyor. O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda. Onlar da üstlerine vazife olan bu işi maalesef çok geciktirdiler. Bir an önce bitirip İstanbulluların hayatına kazandırılması gerekiyor. Çünkü bu Marmaray bağlantısı Pendik'ten sağlanmadığı zaman vatandaşlarımız Ayrılıkçeşme'ye, Kadıköy'e kadar gidip Marmaray bağlantısını oradan sağlamak zorunda kalıyorlar."Biten ve devam eden çalışmalarda çok kişinin emeği olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Karaismailoğlu, "O yüzden başkalarının emekleri üzerinden değil de kendi yaptıkları emeklerini anlatmalarını bekliyoruz." dedi.