Arsa başvuruları e-devlet'ten başladı! Kimlik numarasına dikkat: İşte detaylar...

1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için başvurular internet üzerinden ve bankalardan yapılabilecek.Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, E-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden olacak.Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankası'ndan başvuruda bulunabilecek.BAŞVURULAR BAŞLADI... BAŞVURU ÖNCESİNDE TC KİMLİK NUMARANIZIN SON HANESİNE DİKKAT'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başladı.TC Kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar bugün başvuru yapabiliyor'İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 'müstakil' ve 'müşterek' arsa başvuruları 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak olup 7 Kasım 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecektir. Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;*16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.'Tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi. 7 Kasım'a kadar sürecek başvurularda 18 yaşını doldurmuş olma şartı da aranıyor.TOKİ'DEN AÇIKLAMAToplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Twitter hesabından 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bankalar ve e-Devlet sisteminde sorun yaşandığını duyurdu.TOKİ'nin paylaşımı şöyle:'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi kapsamında vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun yaşanmaktadır. Kısa bir süre içerisinde sorun giderilecek ve başvurular alınacaktır.'BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün Twitter'dan şu mesajı paylaşmıştı:'İlk Evim İlk İş Yerim projemizde yarın YENİ BİR GÜN! 1 MİLYON arsa 10 BİN iş yeri için başvurularımız YARIN başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım'a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak.'İŞTE MERAK EDİLENLER1- Kaç Arsa satışa çıkacak?Proje kapsamında ilk 2 yılda 100 bin, 5 yılda 250 bin konut arsasının satışa çıkacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sayının 1 milyona çıktığını duyurdu.2- Başvuru ne zaman, nasıl yapılacak?Başvurular bugün itibariyle başlıyor, 7 Kasım'a kadar devam edecek. Arsa için başvurular Ziraat Bankası şubelerine yapılacak.3- Kimler başvuru yapabilecek?TC vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmak ilk kural. Arsanın bulunduğu belediye sınırlarına ikamet şartı aranıyor. Arsa tahsisi yapılacak kişinin kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun evinin ya da ev yapmaya müsait arsasının olmaması gerekiyor. Konutta olduğu gibi arsadan da dar gelirli vatandaşlar faydalanacak.4- Sosyal konuta başvuran arsaya başvuru yapabilecek mi?Proje kapsamında konut, arsa ve iş yeri yer alıyor. Dar gelirli vatandaşın bunlardan birine başvuru yapması bekleniyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada sosyal konut projesine başvuru yapanların arsaya da başvuru yapabileceğini açıkladı.5- Başvuru yaparken ödeme yapılacak mı?Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılacak. Kurada çıkmaması halinde ödeme iade edilecek.6- Kuralar ne zaman çekilecek?2023'ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.SON DAKİKA | Arsa başvuruları e-devlet'ten başladı! Kimlik numarasına dikkat: İşte detaylar...7- Arsa fiyatları ne kadar olacak?Proje kapsamında iki çeşit arsa var. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.8- Ödeme şartları nasıl?Piyasa fiyatına kıyasla yüzde 30 indirimle satılacak arsalar için yüzde 10 peşinat verilecek. Ayrıca 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak.SON DAKİKA | Arsa başvuruları e-devlet'ten başladı! Kimlik numarasına dikkat: İşte detaylar...9- Kamudan arsa almanın avantajı ne olacak?Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.10- Arsa alan ne zaman ev yaptıracak?Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart. Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak ve yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecek. Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart.2 BİN 633 LİRA TAKSİTLE DÜKKÂN SATIŞITOKİ'nin küçük ve orta ölçekli sanayicilere sunacağı işyerleri 28 ilde yer alacak. 10 bin adet iş yeri metrekare büyüklüklerine göre 50, 100, 150 ve 250 metrekare olmak üzere 4 kategoride satışa sunulacak. Piyasa fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Buna göre işyerleri 351 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. En büyük iş yerinde fiyat 1 milyon 300 bin liraya çıkacak ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkânı sağlanacak. Dükkân bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat bedeli alınacak. Kalan bakiye borç, banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 ay vade ile ödenecek. 6 aylık dönemlerde en çok memur maaşı zammı oranında artış uygulanacak. İş yerine başvuru yapmak için TC vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak ve projenin il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak gerekli. Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkânı olmayanlar başvuru yapacak ve başvuru bedeli olarak 2 bin lira ödenecek. Kurada iş yeri çıkmaması durumunda bu bedel iade edilecek.