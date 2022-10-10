Ampute milli takımının kuaför sponsoru Ankara’dan

Angola’yı 4 – 1 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takım’ın sponsorluğunu Ankara’nın tanındık kuaförlerinden Zafer Alıcı yaptı.Red&white Nenehatun Şubesi işletmecisi olan Zafer Alıcı Ampute Milli Takım’ın şampiyon olmasından sonra yaptığı açıklamada “Bize bir ilki yaşattılar. Tüm ülke insanı gibi bizler de onlarla gurur duyduk. Zaten burada şampiyonluk sözü vermişlerdi. Hepsini tek tek kutluyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım her zaman onların yanındayız” dedi.