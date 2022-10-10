Ampute Milli Takımı oyuncularına ve teknik heyetine, THY'den jest

Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı oyuncularına ve teknik heyetine THY, Elit Kart üyeliği ve 200 bin mil hediye edeceğini duyurdu.

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola'yı yenerek dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımı oyuncularına ve teknik heyetine, Türk Hava Yolları'ndan (THY) hediye geldi.Şampiyonlara müjdeyi, THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından verdi.Dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nı tebrik eden Bolat, oyunculara Elit Kart üyeliği ve 200 bin mil hediye edileceğini ifade etti.Bolat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: