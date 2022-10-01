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Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu için büyük gün yarın: Açılışa hazır hale getirildi

Pendik'te yarın açılışı gerçekleşecek olan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro meydanı, Pendik Belediyesi tarafından yeşil alana dönüştürülerek açılışa hazırlandı. Öte yandan açılışa hazır olan metro meydanı havadan dron ile görüntülenirken istasyonların metrolara entegre eden gece görüntüsü ise ışıl ışıl renkli görüntüler oluşturdu.

Ekleme: 1.10.2022 - 11:32 Güncelleme: 1.10.2022 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Pendik’te yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı gerçekleşecek olan Pendik (Tavşantepe) -Sabiha Gökçen Metro Hattı açılışa hazırlandı. Pendik Belediyesi tarafından Tavşantepe, Sabiha Gökçen arasında bulunan metro istasyon duraklarının çevresi yeşil alana dönüştürüldü.

Yürütülen metro meydanı çalışmalarında yaklaşık 36 dönümlük alan, yeşil alana kazandırılırken yeşil alanların yanı sıra oturma alanları, yürüyüş alanları ve sosyal alanlar da kullanıma açıldı.

Yeşil alana dönüştürülen Metro İstasyon durakları çevresi yapılan peyzaj, aydınlatma ve oturma alanları ile vatandaşların hizmetine sunuldu.

Öte yandan açılışa hazır olan metro meydanı havadan dron ile görüntülenirken istasyonların metrolara entegre eden gece görüntüsü ise ışıl ışıl renkli görüntüler oluşturdu.

Belediye olarak vatandaşlara huzurlu ve sağlıklı ortamlar kazandırmak için çalıştıklarını belirten Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "İstanbul’da ulaşım konusunda ciddi bir sorun var. Bu sorunun çözülmesi ile ilgili önceki dönemlerde ulaşımla ilgili çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu çalışmaların en önemli kalemlerinden bir tanesi metro çalışmaları oluşturuyordu. Tavşantepe ve Sabiha Gökçen arasından bulunan metro çalışmaları çerçevesinde 4 durak yapıldı. Bu duraklar üzerinde bulunan meydanlar toplam 36 dönümlük alanı Pendik Belediyesi olarak düzenlemesini yaparak vatandaşlarımıza huzurlu ve sağlıklı ortamlar kazandırmaya çalışıyoruz” dedi.

Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metrosu’nun Pendik Tavşantepe istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hat, 7,4 kilometre uzunluğunda olup 4 istasyonu bulunmakta.

İstanbul’un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na Kadıköy–Kartal–Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı’nın devamı sağlanarak doğrudan raylıİstanbul’un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na Kadıköy–Kartal–Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı’nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.


Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika olacak.


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