Miçotakis'e soğuk duş: ABD üsleri Yunanistan'da krize neden oldu! 'Hata ettik'

Yunanistan'da işler karışık... ABD cephaneliğine dönen Yunanistan'da Miçotakis yönetimi sert bir eleştiri ile karşı karşıya kaldı. ABD'ye verilen üslerin anlaşma sürelerini eleştiren ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, ABD'den hiçbir destek sözü alınmadığını belirtti.ABD ÜSLERİ KRİZ ÇIKARDIÇipras, Başbakan Kiriakos Miçotakis yönetimini ABD üsleri konusunda eleştirdi.HİÇBİR GARANTİ ALMADIANT1 kanalındaki programa konuk olan Çipras, Yunanistan hükümetinin ekonomi ve dış politika alanlarındaki icraatlarını değerlendirdi. Çipras, ulusal egemenlik hakları konusunda tüm Yunan halkının birlik içinde olduğunu belirtirken, Yunanistan'ın ABD'ye verdiği üslerle ilgili anlaşma konusunda, süresiz olan bu anlaşma karşılığında Yunanistan'ın ABD'den destek anlamında hiçbir garanti almadığı eleştirisini getirdi.FIRSATI KAÇIRDIYunan hükümetinin benzer şekilde Fransa ile yaptığı savunma iş birliği anlaşmasıyla beklediği desteği de alamadığını savunan Çipras, Türkiye ile 2021'de yeni bir gümrük birliği anlaşması yapılması fırsatının da kaçırıldığını söyledi.KÖTÜ ETTİKAleksis Çipras, "Avrupa Birliği'nden 2021'de Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na gitmesi kaydıyla yapılacak yeni bir AB-Türkiye gümrük birliği anlaşması talep ederek, Ukrayna sorunu üzerine henüz rolü artmamış olan Türkiye'yi, anlaşmayla bağlamaya çalışmamakla kötü ettik." diye konuştu."MİÇOTAKİS ANKETLERE GÜVENSE SEÇİME GİDERDİ"Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i önde gösteren anket sonuçlarına güvenmediğini de belirten Çipras, "Ülkede anketlere asıl güvenmeyen kişi Miçotakis. Çünkü eğer 8 puan, 10 puan, 15 puan, 20 puan önde olsaydı kendisi seçime gitmez miydi?" dedi.Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Çipras, kendi iktidarlarının Yunanistan'ın iflas etmek üzere olduğu özel şartlardaki bir döneme denk geldiğini hatırlatarak, o dönemde politika uygulama imkanının, seçilmiş hükümete değil Troyka'ya ait olduğunu vurguladı.Çipras, SYRIZA iktidarı döneminde borçların ödenmesi ve bütçe fazlası verilmesi için harcanan çabaların bugün daha kötü bir ekonomik tablo oluşmasını önlediğini iddia etti.Yunanistan'da pahalılık sorununa dikkati çeken Çipras, "Enerjide Avrupa'da benzeri olmayan bir enflasyonumuz var. Enerji enflasyonu, Yunanistan'da yüzde 62, Avrupa'da yüzde 39." ifadelerini kullandı.Çipras, Avrupa'da enerji şirketlerinin kamulaştırılmasına yönelik bir eğilim olduğuna işaret ederek, Miçotakis'in enerji fiyatlarında uyguladığı politikayı da yetersiz bulduğunu sözlerine ekledi.