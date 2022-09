Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Bugünkü muhalefetin sahadan haberi yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Samsun'da yatırım değeri 553 milyon lira olan 19 tesisin de açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin talepleri doğrultusunda projeleri belirledik. Samsun'da 1 milyon 122 bin metrekarelik altı millet bahçesi projelendirdik; Canik, Hasköy ve Çarşamba Millet Bahçelerimizin yapımını tamamladık. Toybelen'deki 1526 bağımsız bölümden oluşan sanayi sitesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Yine yatırım değeri 4.2 milyar lira olan 9 bin 563 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik' diye konuştu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum toplu açılış töreni, gençlik buluşması ve bir dizi ziyaretler için geldiği Samsun'da açıklamalarda bulundu.Milli mücadelenin işaret fişeğinin atıldığı ve Karadeniz'in incisi olan Samsun'da vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bakan Kurum, 'Şehir Buluşmaları' programı çerçevesinde vatandaşların problemleri ve sorunlarını yerinde dinlediklerini söyledi.'BUGÜNKÜ MUHALEFETİN SAHADAN HABERİ YOK'Milletin sesine hep kulak verdiklerini ve onlardan gelen talebi de hep dikkate aldıklarını belirten Bakan Kurum, 'Hani diyorlar ya 'çarşıya pazara gitmiyorsunuz.' Sizin sahadan haberiniz yok. Bugünkü muhalefetin sahadan haberi yok. Hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeden, vatandaşlarımızın talepleri ihtiyaçları ne ise hep o ihtiyaçları talepleri gidermenin gayreti içerisinde olduk. Bugün de Samsun'da inşallah esnaflarımızı ziyaretinden sonra da bir temel atma ve açılış töreni gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullandı.'YATIRIM DEĞERİ 553 MİLYON LİRA OLAN 19 TESİSİMİZİN DE AÇILIŞLARINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'Toybelen Sanayi Sitesinin önümüzdeki yıl biteceğini açıklayan Bakan Kurum, '1526 dükkândan bugünkü yatırım değeriyle baktığınızda 1 buçuk 2 milyar liraya yakın bir yatırımı olan sanayi sitemizin temellerini atacağız. Ve bununla birlikte de altyapıdan çevre düzenlemesine atık su arıtma tesisine yine vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda hizmet almaları amacıyla yapmış olduğumuz 553 milyon liralık 19 tane de tesisimizin de açılışlarını gerçekleştireceğiz. Ardından 20 yıldır beraber yol yürüdüğümüz bu davada çok önemli sorumlulukları, hizmetleri, emekleri, alın teri olan; milletvekillerimiz, il ve ilçe belediye başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, bu davaya hizmet etmiş arkadaşlarımız da buluşacağız.' dedi.'CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE HEP GELECEĞİ DÜŞÜNEREK VE BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİ İLE ÇALIŞTIK'Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep geleceği düşünerek ve büyük Türkiye ideali ile çalıştıklarını ifade eden Bakan Kurum, 'Biz büyük ve güçlü Türkiye inşasını milletimizle birlikte yapacağız ve hedeflerimizi de koyarken 50 yıllık 100 yıllık planlarımızı yapmak suretiyle hareket edeceğiz dedik ve bu anlayıştan hiçbir zaman uzaklaşmadık. Hamdolsun milletimizde bizim bu yaklaşımımıza her zaman teveccühü gösterdi, destekledi. Gerek Samsun'umuz gerek 81 ilimiz her zaman AK Partimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında oldu.' diye konuştu.'BU ÜLKE MAALESEF GEÇMİŞTE 1 MİLYAR LİRA İÇİN IMF KAPISINDA BEKLİYORDU'Türkiye'nin dünyaya örnek bir olduğunu vurgulayan Bakan Kurum şunları söyledi:'Sadece bugün temelini attığımız açılışını yaptığımız yatırımlar 2 milyar liraya yakın hizmetler oluyor. Bu ülke maalesef geçmişte 1 milyar lira için IMF kapısında bekliyordu, o gün memurunun, işçisinin maaşını ödeyebilmek için IMF kapılarında bekliyordu. Şimdi bizim bir hayalimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; çevresiyle, doğasıyla, sağlıklı ve kimlikli şehirleriyle dünyaya örnek bir ülke olmak. Emin olun dünyaya örnek bir ülkeyiz. Geçenlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gittik. Tüm dünya ülkelerinin liderlerini Türkevi'nde ağladık. Cumhurbaşkanımız hem bölgemize ilişkin hem de dünyaya barışı, huzuru, güvenliği getirmek adına attığı adımları anlattı. Emin olun ki tüm ülkeler bugün ülkemizin, Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bu barış girişimini ayakta alkışlıyor. Siz de ülkenizle liderinizle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ne kadar övünseniz azdır. Orada göğsümüz kabararak gezdik. Biz bu anlayışla 81 ilimiz de 84 milyon vatandaşımız için gece gündüz demeden hizmetlerimizi yapıyoruz. Allah'ın izniyle aziz milletimizin destekleriyle de yapmaya devam edeceğiz.''ONLAR VARSIN GİZLİ ORTAKLARI İLE BERABER BECERİKSİZLİĞİN ÖNCÜLÜĞÜNDE, LİYAKATSİZLİĞİN UFKUNDA, TAŞERONLUĞUN YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM ETSİNLER'Bu ülkenin gerçek yükünü çeken cefakâr, vefakâr ve imkânı kısıtlı vatandaşların ev sahibi olması için çabaladıklarını ifade eden Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:'Şu sokakta gezerken emin olun gencinden yaşlısına herkes Cumhurbaşkanımıza dua ediyor. Tabii bu muazzam projeyi bir de sindiremeyenler var. Sağından solundan çekiştirip iftira atmaya başladılar. Memlekete hiçbir faydası olmayan, iş yapmayıp iftira atan bu zihniyeti Samsun çok iyi biliyor. Suyu bunlar maalesef uğraşsalar da bulandıramayacaklar. Gençlerin seçilme yaşını 18'e düşmesine engel olanlar elbette ki bu projeden 1 milyon 700 bin gencimizin ev sahibi olma arzusunu da maalesef kabul edemiyorlar. Onlar istiyorlar ki küçük gördükleri milletimiz kendilerine hep muhtaç kalsın. Onlar istiyor ki güvenmedikleri gençlerimiz onlara bel bağlasın. Onlara Milli Mücadele Karargâhından Samsun'dan sesleniyoruz: Hangi yalanı atarsanız atın, hangi senaryoyu yazarsanız yazın, hangi masada kimlerle beraber neyin hesabını yaparsanız yapın, biz 20 yıldır nasıl tüm projelerimizi yaptık, milletimize hizmetlerimizi armağan ettiysek 1 milyon 170 bin konutu yaptıysak Allah'ın izniyle, milletimizin destekleriyle, dualarıyla yapmaya devam edeceğiz. İşin sonunda da o afetten sonra konutlarını teslim ettiğimiz sosyal konutta oturan vatandaşlarımızın evlerine gidiyoruz, bize dua ediyorlar, söz verdiniz yaptığınız diyorlar onların duasını alacağız. Onlar varsın gizli ortakları ile beraber beceriksizliğin öncülüğünde, liyakatsizliğin ufkunda, taşeronluğun yolunda yürümeye devam etsinler. Biz milletimizle gönül gönül olmaya, omuz omuza olmaya devam edeceğiz.''GENÇLERİMİZİN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA PROJELERİMİZİ BELİRLEDİK'Konuşmasında gençlere verdikleri öneme de değinen Bakan Kurum, 'Şimdi diyorlar ki; 'Biz sosyal konut kampanyası yaptığımızda, gençler bunu nasıl alacak?' Tabii onlar bilmiyor ki; biz ekip olarak, sahada her zaman gençlerimizle bir aradayız. Gençlerimizin taleplerini alıyoruz ki ben 81 ilimize 450'yi aşkın ziyaret gerçekleştirmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum: Her gittiğimiz toplantılarda da gençlerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını aldık. Ve onların talepleri doğrultusunda da projelerimizi belirledik. Burada okuyan gencimiz Ankara'da, İstanbul'da üniversitede, oradaki sosyal yaşamda ne varsa burada da Samsun'da da, Rize'de de, Karadeniz'in tüm kesimlerinde, tüm şehirlerimizde aynı hizmetleri alsın istedik. Ve son 20 yılda bu çerçevede de Samsunumuza 30 milyar liralık yatırım yaptık. Bu 30 milyar liralık yatırımın 17 milyar lirası da çevre, şehircilik ve alt yapı alanlarında gerçekleştirildi.' şeklinde konuştu.'SAMSUN'DA 1 MİLYON 122 BİN METREKARELİK ALTI MİLLET BAHÇESİ PROJELENDİRDİK; CANİK, HASKÖY VE ÇARŞAMBA MİLLET BAHÇELERİMİZİN YAPIMINI TAMAMLADIK'Samsun'u daha da güzelleştirmek için 81 ilde yapılan millet bahçesi projelerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Samsun'a da gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, 'Bu kapsamda da Samsunumuzda 1 milyon 122 bin metrekarelik altı millet bahçesi projelendirdik ve tüm Türkiye'deki 455 millet bahçemizin 137'sini tamamladık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Samsun'da Canik Millet Bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine Hasköy Millet Bahçemizi ve Çarşamba Millet Bahçemizin de yapımını tamamladık vatandaşlarımız artık buraları da kullanabilecekler.' ifadelerini kullandı.'TOYBELEN'DEKİ 1526 BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN SANAYİ SİTESİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'Toybelen'deki 1526 bağımsız bölümden oluşan sanayi sitesinin açılışını gerçekleştireceklerini belirten Bakan Kurum, 'İnşallah sanayi sitemiz bittiği zaman sanayi sitelerini yenilemiş olacağız ve bunları Toybelen'e taşıyacağız. Mevcut alanı 250 bin metrekare olan Gülsan Sanayi Sitesi'nin çizimini büyükşehir belediyemiz, bakanlığımızla birlikte tamamladı. İnşallah bu proje bütün Samsunlu kardeşlerimizin bir araya geleceği bir proje olacak.'YATIRIM DEĞERİ 4.2 MİLYAR LİRA OLAN 9 BİN 563 KONUTU VATANDAŞLARIMIZA TESLİM ETTİK'Bugüne kadar 81 ilde 1 milyon 170 bin konut inşa ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, şunları ifade etti:'TOKİ'mizle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatıları da inşa ediyoruz. 26 bin sosyal donatı inşa ettik ve Samsun'da bugüne kadar yatırım değeri 4.2 milyar lira olan 9 bin 563 konutu yaptık vatandaşlarımıza teslim ettik. Yine yatırım bedeli 1,5 milyar lira olan 3 bin 550 konutumuzun da yapımı olanca hızıyla devam ediyor. Bu projelerimiz tamamlandığında son 20 yılda Samsuna 13 bin konut ve dükkânımızı kazandırmış olacağız. 14 Eylül'de biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini müjdelediler. Bu sosyal konut projesi kapsamında gerek işyerleri ile alakalı gerek konutun yapılabilmesi için altyapısı hazırlanmış arsası ve sosyal konutunu içeren 800 bağımsız bölümlük bir hedef ortaya koydular. Bunun 500 bin sosyal konut 250 bin sosyal konut yapılacak arsa ve 50 bin işyerini içerir 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyasıydı. Bu kapsamda ilk etapta 250 bin sosyal konutumuzu 100 bin sosyal konut yapılacak arsamızı ve 10 bin iş yerimizi vatandaşımıza müjdeledik. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız pandemi sürecinin başından itibaren hep vatandaşımız, esnafımız için yapılacak her türlü iyileştirmeyi yaptı ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu manada ilk yatırım bedeli 422 milyar lira olan bir projedir. Gençlerimiz için kontenjan ayrıldı, emeklerimiz, şehit gazi ailelerimiz ve tüm vatandaşlarımız için projelendirdiğimiz bu kapsamda da Samsun'umuza projelerimiz açıklandı. Gelen talepler doğrultusunda da yine biz Samsun'umuza ilk açıkladığımız projenin haricinde birkaç ilave yaptık ve konut sayısını 4 bin 400'e çıkardık. Bu proje kapsamında bugüne kadar Samsunlu kardeşlerim tam 43 bin başvuru yaparak Cumhurbaşkanımıza ve projemize olan güvenini göstermiştir.''TÜRKİYE'DE 3 MİLYON BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ İÇEREN BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ YAPTIK'Türkiye'de kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 3 milyon bağımsız bölümü içeren bir kentsel dönüşüm projesi yaptıkları belirten Bakan Kurum, 'Bu belki birçok ülkenin üstesinden gelemeyeceği bir rakamdır. Samsunumuzda da bu işi kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Bugün Canik'te İlk Adım'da çok önemli bir kentsel dönüşüm faaliyeti yürütüyoruz, yine bu manada Gülsan Sanayi Sitemizi Toybelen'e taşıyacağız. Sanayi sitemizin bugün temellerini atıyoruz ama önümüzdeki yıl inşallah projelerimizi artık tamamlamış esnafımıza teslim etmiş olacağız. Buranında yaklaşık bugünkü yatırım bedeli 1 buçuk milyar liraya varıyor. Ve Toybelen Sanayi Sitemiz çevresine, iklime duyarlı, sanayi sitemizde inşallah Samsunumuz için milletimiz için hayırlı olsun diyorum. Bir taraftan da şehrimizin üstüne yatırım yaparken şehrimizin değerlerini koruyacak, kültürel değerlerini, doğal güzelliklerini koruyacak adımlar atmaya devam ediyoruz. 81 ilimizin tamamında, yerel yönetimlerimize her türlü desteği sağlamaya aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda son 20 yılda belediyelerimizle birlikte 4.4 milyar liralık projeyi de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimizle birlikte gerçekleştirdi ve 250 projeyi Samsunumuza kazandırdık. Hali hazırda devam eden 194 milyon liralık projelerimizde inşallah en kısa zamanda bitecektir. Yatırımlarımızın odağına hep kentsel dönüşümü aldık ve şu anda da Türkiye genelinde yüzlerce şantiyemiz, on binlerce kardeşimizle birlikte 350 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm uygulamamızın inşaatlarını kararlı bir şekilde devam ettiriyoruz.' diye konuştu.'MİLLETLE EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE SEFERBERLİK ŞUURUYLA HİZMETLERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Milletle el ele gönül gönüle seferberlik şuuruyla anlayışıyla hizmetleri yapmaya devam edecekleri vurgulayan Bakan Kurum sözlerini şöyle tamamladı:'Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi vatandaşlarımızın talepleri neyse o talepleri hep gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Tevazu ile hareket edeceğiz, vatandaşlarımızın gönlüne gireceğiz, her kapıyı çalacağız 7'den 70'e hiçbir vatandaşımız ayırt etmeksizin tüm vatandaşlarımıza toplumun tüm kesimlerine ulaşmak suretiyle projelerimizi anlatacağız, hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bugün Samsun'dan başlattığımız işaret fişeğini attığımız İlk Adım'dan yine yeni yüzyılın Türkiye'si için hep birlikte vatandaşlarımız için 84 milyon kardeşimizle birlikte azimle, aşkla, kararlıkla çalışmaya devam edeceğiz.'