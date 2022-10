Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün saat 14.00'te yeni yasama yılına özel oturum ile başladı. TBMM'nin seçim öncesi son yasama yılı açılışı için Meclis Başkanı Mustafa Şentop bir konuşma gerçekleştirdi. Şentop, açılış konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul'a takdim etti. Başkan Erdoğan'ın Genel Kurul'a katılmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Başkan Erdoğan, İstiklal Marşı'nın ardından kürsüye gelerek Genel Kurul'a hitap etti. Erdoğan, konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüöm şehitleri anarak başladı. Erdoğan, yeni ekonomi modeli için, 'Açık konuşmak gerekirse, ekonomi modelinde tercih değişikliğine durduk yere gitmedik. Oyunun kurallarını aleyhimize karşı değiştirmeye kalkmasalardı, bunu değiştirmek zorunda kalmazdık.' dedi. Yeni anayasa için ise, 'Yeni anayasayla kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz.' ifadelerini kullandı. Erdoğan, asgari ücret zammı için ise, 'Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz.' dedi.'MECLİSİMİZİN TARİHİ MİSYONUNU YERİNE GETİRECEĞİNE İNANIYORUM'Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:TBMM'nin 27'nci dönem 6'ncı yasama yılını sizlerle birlikte ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yüce kurumda ülkemize hizmet eden tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi yolunda görev yapanları yad ediyorum. Devletimizin bekası uğrana canlarını feda eden şehit ve gazilerimizi anıyorum.Düşmanlarımıza göz açtırmayan polislerimize, askerlerimize, jandarmamıza, istihbaratçılarımıza başarılar diliyorum. Bu kardeşlerimizin Rabbimin korumasını niyaz ediyorum.TBMM Milli Mücadele yıllarından beri milletimizin her beklentisinin karşılanmasında öncü rol üstlenmiştir. Çıkarılan kanunlar, komisyonlar ve genel kurulda bekleyen tekliflerle, bundan sonraki çalışmalarda Meclisimizin tarihi misyonunu yerine getireceğine inanıyorum.Bugün, Meclisimizin son yasama yılının açılışı. Meclisimizin seçim takvimine göre çalışmalarına ara vermeden önce pek çok düzenlemeyi hayata geçirerek, bu yasama yılında görevini yerine getireceğine inanıyorum.'DÜNYAMIZIN VE BÖLGEMİZİN TARİHİ GÜNLER YAŞADIĞI DÖNEMDE SEÇİMLERİ YAPACAĞIZ'Dünyanın ve bölgemizin tarihi günler yaşadığı, asırlık dengelerin sarsıldığı siyasi, ekonomik ve askeri güç merkezlerinin yeniden oluştuğu dönemde bu seçimleri yapacağız. Sizlerin üstlendiğiniz misyonun gereğini başarıyla yerine getirmiş bir kadro olarak milletimizin gönlünde yerinizi aldığınıza inanıyorum.Türkiye'yi ısrarla müstemleke muamelesine maruz bırakmak isteyenler Meclisimizin onurlu duruşundan rahatsızdır. Biz, kimin ne dediğine, ne istediğine değil; milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, yasamasıyla, yargısıyla, yürütmesiyle istikametimizi çiziyoruz.YENİ ANAYASA MESAJI: İÇİMİZDE UHDE KALDIİçimizde uhde kalan bir diğer konu yeni anayasadır. Ülkemizi sivil, yeni, demokratik, kapsayıcı bir anayasaya kavuşturmaktır. Yeni anayasa konusunda 2013 ve 2021 yılında yaptığımız çağrılar, maalesef bu kazanıma yetmedi.İnsanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyeye çıkaran sessiz devrimleri hayata geçirdiğimiz gibi yeni anayasa çalışmasını da tamamlayacağız. Yeni anayasayla kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz.'BUNLAR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SON ÇIRPINIŞLARI'Ülkemizin bir numaralı sorunu uzun yıllar boyunca terördü. Terör örgütlerini sınırlarımız içinde bitirirken, sınırlarımız dışında da adeta felç ederek yeni bir güven ve huzur iklimi oluşturduk. Bu gerçeği elini vicdanına koyan kimse inkar edemez.Teröristlerin giriştikleri tek tük eylem teşebbüsleri, inşallah bu hainlerin son çırpınışlarıdır.Operasyonlarla terör örgütleri sınırlarımız içerisinde bitirildi'MERKEZİNDE EKONOMİ OLAN TUZAKLAR İLE UĞRAŞTIK'Ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetler de geri kalmışlık, yokluk ve yoksulluğu da ortadan kaldırmıştır. Eğitimden sağlığa, spordan sosyal desteklere her alanda hayatına dokunmadığı tek bir insanımız yoktur.Küresel krizlerin ağır etkileriyle de mücadele ettik. Ülkemize yönelik saldırıları da göğüslemek mecburiyetinde kaldık. 2018 Haziran ayından bugüne dünyamız 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en ağır sınamaları yaşamıştır. Türkiye olarak biz, merkezinde ekonominin yer aldığı tuzaklarla uğraştık. İnsanlarımızın doğrudan günlük hayatlarına dokunan ekonomi meselesi ayrıca ehemmiyetlidir.'YENİ EKONOMİ MODELİNİ SİNSİ OYUNLARI BOZMAK İÇİN GELİŞTİRDİK'TEM'e yönelik yaklaşımımızı enine boyuna değerlendirdik. Yeni ekonomi politikası akıntıya kürek çekme amacına hizmet etmiyor. Ülkemize diz çöktürme gayesinde ne kadar iyi, doğru, kazançlı olduğu iktisat politikalarına maruz kaldığımız sinsi oyunlara karşı kendi modelimizi geliştirdik. Bunun dünyada örnekleri mevcuttur. Kendimize neresinden bakarsanız bakın, eşsiz kazançlar sağlayacak yol seçtik.Açık konuşmak gerekirse, ekonomi modelinde tercih değişikliğine durduk yere gitmedik. Oyunun kurallarını aleyhimize karşı değiştirmeye kalkmasalardı, bunu değiştirmek zorunda kalmazdık. Olanda hayır vardır anlayışıyla yönümüzü geleceğe çevirdik. Kendi özgün ekonomi modelimizi inşa ettik. Saldırıların önünü kesik, kaynakları bulduk. Kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızı süratle güncelledik.'BİZİM FARKIMIZ GERÇEĞİ HERKESTEN ÖNCE GÖRMEK'Türkiye ekonomi modelinin başarısında geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız altyapı sayesinde sahip olduğumuz üretim ve istihdamın çok büyük katkısı vardır. Gelişmiş ülkelerin zahirde beyan ettikleri politikaların gerisinde istihdamı koruma amaçlı politikalara yönelmelerinin amacı budur. Bizim farkımız bu gerçeği herkesten önce görmemizdir.'KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ'Yaşanan sıkıntıları, dalgalanmaları görmezden gelmiyoruz. Döviz kurundaki yükseliş ve enflasyondaki artıştan dolayı kayıplarını gayet iyi biliyoruz. Bunların önüne geçecek tedbirleri almaya başladık. KKM olduğu bir dizi tedbirler paniğin önünü kestik. Enflasyondaki artışın neden olduğu kaybı önlemek için asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranda artırdık. Temmuz ayında daha ileri taşıdık. Yeni yılbaşında tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyona ezilmesine izin vermeyeceğiz.20 YILDA YAPILAN YATIRIMLARTürkiye'nin 20 yılda nereden nereye geldiğini göstermek mümkündür. Bu tablo gençlerimizin asırlık değişimi görebilmelerine imkan sağlayacaktır. 2002 yılında vatandaşlarımıza bir söz verdik. Türkiye'yi eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet üzerinde yükselteceğiz. Bununla yetinmedik; ulaştırma, enerji, tarım, spor, sosyal yardımları ekleyerek ülkemizi 20 yılda asırlık hizmetlere kavuşturduk.Eğitimde yıllık bütçeyi 10,3 milyar liradan, 304 milyar liranın üzerine çıkardık. Derslik sayımızı 343 binden 612 bine yükseltirken, 750 bin yeni öğretmen ataması yaptık. 3,5 milyar adet ücretsiz ders kitabı dağıttık. Bir dönem darbe zihniyetinin yerle yeksan ettiği mesleki eğitimi yeniden ayağa kaldırdık, eğitime erişimi sağladık. Maarif Vakfımız ile 49 ülkede eğitim öğretim faaliyetlerini yürütüyoruz. 76 üniversite sayısını 208'e çıkardık.Sağlıkta, son 5 yılda 29 bin yataklı 20 şehir hastanemizi hizmete sunduk. Sayısı 35'e yatak kapasitesi 47 bine çıkacak şehir hastanelerimizle ülkemizi sağlıkta eşsiz yere taşımış olacağız.Gençlik ve sporda; spor tesisimizi 1575'ten 4138'e, yurt yatak kapasitesini 182 binden 850 bine çıkardık.Aile ve sosyal hizmetlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza540 milyar lira kaynak aktarıldı. Engelli memur sayısı 66 bini buldu. Yaşlılara destek programıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımıza evde bakım, destek hizmetleri veriyoruz.Kadınlarımızı hayatın her alanında hak ettileri seviyeye çıkarmak, her türlü tehditten korumak için tarihi reformlar yaptık. Aile kurumumuza yönelik kasıtlı saldırıların farkındayız. Aile yapımızı korumakta kararlıyız. Aile fıtratını güçlendirmeye yönelik adımları, yeni unsurlarla destekleyeceğiz.Çalışma ve sosyal güvenlikte asgari ücret bugün 5 bin 500 liraya ulaştı. Aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 25,3 milyona yükselirken, toplam istihdam 31 milyona dayandı.Adalet'te hakim-savcı sayımızı 22 bin 756'ya yükselttik. Mahkeme sayısını yüzde 91, idari yargıda yüzde 42 artırdık. 277 adalet hizmet binası inşa ettik.İçişleri'nde yerel yönetimlerde yaptığımız düzenlemelerle mahalli idari sistemimizi güçlendirdik. Emniyet, sahil güvenlik ve jandarmamız 538 bin personeliyle güvenliğimiz için gece gündüz çalışıyor. Muhtarlıklarımzıı güçlendirdik. Sigorta ve maaşlarına kadar her alanda destekledik. Düzensiz göçle mücadele için 30 geri gönderme merkezi kurduk. Güvenli bölgelere 526 bin gönüllü geri dönüş oldu.Milli Savunma'da güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ettik, ediyoruz.Ulaştırmada bölünmüş yol mesafemizi 28 bin 722 km'ye, otoyol uzunluğumzuu 3 bin 633 km'ye çıkardık. Tünel sayısı 469'a ulaştı. Son 20 yılda ulaştırma eserleri içinde Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, Nisip, Hasankeyf 2, 1915 Çanakkale Köprüsü var. Tüneller arasında Bolu Dağı, Avrasya, Ilgaz, Marmaray, Konak, Sabuncubeli, Ovit, Salarha var.TOKİ ile 1 milyon 170 bin konut ürettik. 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Deprem ülkesi olan ülkemizde 12 milyon vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturduk. 350 bin konutun dönüşümü devam ediyor. 250 bin sosyal konutun, 100 bin konut arsasının inşasına başlıyoruz. Konut amaçlı arsa üretimini 1 milyona çıkaracak bir hazırlığın içindeyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız parselizasyon çalışmasını yapıyor. 81 şehrimize, 81 milyon metrekare millet bahçesi için 455 millet bahçesi yapıyoruz.Tarım ve ormanda çiftçilerimize 183 milyar lira tutarında destek verdik. Cari rakamlarla bu rakam 465 milyar liraya tekabül ediyor. Tarımsal yurtiçi hasılamızı 407 milyar liraya yükselttik.Makro ekonomide milli gelirimizi 238 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdik. Satın alma gücü paritesine göre Türkiye dünyanın en büyük 11'nci ekonomisi, Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi haline geldik. Türk ekonomisi 2002-2021 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüme kaydettik. Geçtiğimiz yıl yüzde 11, bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 gerçekleşti. Türkiye G20 içinde en hızlı büyüyen ülkelerin içinde yer aldı. 36 milyar dolar olan ihracatımızı 250 milyar doların üzerine çıkardık.Sanayi ve teknolojide 142 sanayi, 25 endüstri bölgesi kurulmasını sağladık. Milli uzay programımızı oluşturduk, 2023'te bir Türk vatandaşının uzay istasyonuna gönderilmesi için start verdik. 29 Ekim'de TOGG'un fabrikasını açıyor, seri üretime başlıyoruz.Savunma sanayinde küresel talepleri karşılayak altyapı kurduk. Her alanda kendi savunma sanayi ürünlerini tasarlayıp üretebilen dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Yüzde 80 yerli ve milli. Bu özellikle kendinize yetebilme oranında en önemli sıçrama, güç devşirme olabilir.Enerjide kurulu gücümüzü 101 bin 518 Mw'a yükselttik. Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfettik. İlk nükleer santralimizi devreye almak için çalışmalara başladık. Sinop'la ilgili mutabakatı sağlarsak ikinci santralimizi kurmuş olacağız. Ülkemizin dışa bağımlılığını merhale merhale azaltıyoruz.Kültürde varlık ve alan sayımızı 9'dan 19'a, yurtdışında getirilen eser sayısını 9 bin 34'e, kazıların sayısını 149'a ulaştırdık.Turizmde çok büyük hedeflere yöneliyoruz. 40 milyar dolarlık turizm geliri elde etme yolunda ilerliyoruz. Diyanet, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, AFAD, TRT ve AA gibi kurumlarımız ile gönül köprüsü kurduğumuz dostlarımızla ilişkilerimizi geliştiriyoruz.Ne kadar özetlersek özeetleyelim eser ve hizmetler saymakla bitmiyor. Bu eser ve hizmet çıtasını önümüzdeki dönemde daha da yükseğe çıkaracağız.'TÜRKİYE'NİN BÖLGESİNDEKİ OLAYLARI SEYRETME LÜKSÜ YOKTUR'Dünyamız büyük bir girdaba sürükleniyor. Türkiye tüm gelişmelerden en fazla etkilenen ülke konumunda Türkiye'nin bölgesindeki olayları seyretme lüksü yoktur.'TÜRK DİPLOMASİSİ SON ASIRLARIN EN BAŞARILI DÖNEMİNİ YAŞIYOR'Sorunların çözümünde inisiyatif alarak aktif siyaset üretiyoruz. Uluslararası planda fikirlerine başvurulan, önerileri dikkate alınan, sorunlara çözüm üreten bir diplomatik güç haline geldik. Türk diplomasisi son asırların en başarılı dönemini yaşamaktadır. Ukrayna krizindeki tutumumuz ülkemizin barışı, istikrarı merkeze alan dış politikasının son örneğidir. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta tercihimizi barıştan yana, diyalogdan, adaletli hakemlikten yana kullandık.Rusya-Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir mübadelesi Türk diplomasisini çok farklı bir lige yükselmiştir.'İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN TAAHÜTLERİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİNİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ'Terörizmle mücadelede kararlılığımızı NATO'nun son genişleme zirvesinde gösterdik.İsveç ve Finlandiya'nın taahütleri yerine getirip getirmediğini titizlikle takip ediyoruz.Biz ülkemize verilen sözler tutulana kadar kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz.'KİMSEYE TAVİZ VERECEK DURUMUMUZ YOK'Suriye ve Irak'ın kzeyindeki harekatlar ile hainleri kıpırdayamaz hale getirdik. Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden ülke olarak bu konuda kimseye taviz verecek durumumuz yok.'YUNANİSTAN'A HALKINI FELAKETE SÜRÜKLEYECEK DAVRANIŞLARDAN UZAK DURMASINI TAVSİYE EDİYORUZ'Yunanistan'ın silahlandırılması akılla, izanla ve müttefiklikle bağdaşmaz. Yunanistan'ı kimin üzerimize salmaya çalıştığını biliyoruz. Oynanmaya çalışılan oyunun farkında olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Tahrik siyaseti gütmek kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır. Yunanistan'a halkını felakete sürükleyecek davranışlardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz.TBMM'DE ÖZEL OTURUM! ŞENTOP AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTITBMM 3 aylık aranın ardından özel oturum ile açılıyor. Genel Kurul 14.00'te toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılı için açılış konuşması yapıyor.Şentop'un konuşması şöyle:7. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı için buradayız.Bu dönemin tarihe şahitlik ettiğini söyleyebiliriz. Bir sonraki yasama döneminde Cumhuriyet'in ilanın 100'üncü yılını heyecanla kutlayacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün mücadele arkadaşlarını, tüm gazi ve şehitlerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum. 100. yılını andığımız hadiselerin temelinde Milli Mücadele yer almaktadır. Milli Mücadele, sonrasındaki kahramanlıkların önsözü, mirasıdır.Selçuklu da bizimdir, Osmalı da bizimdir. Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, hepimizindir. Küresel ölçekte büyük belirsizliklerin yaşandığı, çatışma ve savaş ikliminin yıkıcı sonuçlar doğurduğu bir süreçten geçiyoruz. Dengelerin bozulduğu, yeni dengelerin kurulduğunu görüyoruz. Türkiye'nin uluslararası alanda güvenilir ve önemli bir ülke olarak öne çıktığını memnuniyetle görmekteyiz. Tahıl krizinin çözülmesi Türkiye'nin dünya için yapıcı rolünü gösteren önemli bir örnektir.Değişen şartlar ne olursa olsun, Türkiye barıştan yana çalışmayı sürdürmeye devam edecektir. Türkiye fikri, Türkiye sınırlarından çok daha büyük bir muhtevaya sahiptir. Mazlum ve mağdur milletlerin geleceğe dair duyduğu umudun adıdır Türkiye.Türkiye uluslararası hukukta sahip olduğu tüm haklarını korumak konusunda kararlıdır. Türkiye, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tavrını desteklemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kıbrıs Türklerinin haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir.