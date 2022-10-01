Almanya'da 130 yıllık dev şirket de battı! Her gün ortalama 40 şirket iflas bildiriyor! Avrupa'nın tadı kaçtı

Küresel pandemi krizi ile sarsılan Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşında doğru bir diplomatik süreç yönetemeyince enerji krizi ile karşı karşıya kaldı. Rusların vanaları kapatması ile soğuk bir kış yaşayacak olan Avrupa'da şirketler de katlanan maaliyetler ile kepenk indirmeye başladı. Avrupa'nın ekonomik olarak en güçlü ülkesi olan Almanya'da günde ortalama 40 işletme iflas bildiriyor. Batan şirketlere Almanya'nın 130 yıllık çınarı da katıldı.

Almanya'da giderek yükselen enerji fiyatları ülkedeki şirket iflaslarını hızlandırdı. Giderek artan fiyatlar nedeniyle maliyetleri katbekat artan şirketler üretimlerini durdururken, bazıları da üretimi yurtdışına kaydırdı. Üretim maliyetlerinin astronomik seviyelere çıkması nedeniyle ise, ülkenin en ünlü şeker üreticilerinden Bodeta, iflas ettiğini bildirdi.MALİYETLER KATLANDIÜlkenin en tanınan yeşil ambalajlı naneli şekerini üreten Bodeta, artan maliyetlerin altından kalkamadığını açıkladı. Magdeburg Mahkemesi nezdinde iflas başvurusunda bulunan şirket, "Enerji maliyetlerinin yanı sıra son aylarda hammadde fiyatlarının da aşırı zamlanması bizi bu adıma zorladı" açıklamasını yaptı. Şirket şekerin yüzde 100, glikozun ise yüzde 200 zamlandığını bildirdi.GÜÇLÜ ORTAK ARANIYORAçıklamada, "Ambalaj maliyetleri de arttı. Aynı zamanda asgari ücretin 1 Ekim'den itibaren artacak olması, maliyetleri daha da artırdı" ifadesi kullanıldı. Şirket 110 çalışanın bilgilendirildiğini ve kasım ayı sonuna kadar maaşların Federal İş Ajansı tarafından güvence altında olduğunu duyurdu. Genel Müdür Markus Letsch, "Şirketin geleceğinin olabilmesi için güçlü bir ortağa ihtiyacımız var" diye konuştu.130 YILLIK DEVAlmanya'da 1892 yılından bu yana aralıksız değişik şekerleme ürünleri üreten şirketin en ünlü şekeri, yeşil ambalajlı naneli şekerdi. Ülkede hemen herkesin bildiği şekerlerin üretimine şimdilik devam edileceği, ancak iflas sürecinin tamamlanmasıyla çok acil güçlü bir ortağa ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Almanya'da artan maliyetler nedeniyle her gün ortalama 40 şirket iflasını bildiriyor.