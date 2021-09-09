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Skandalı Ortaya Çıkaran Kadın Konuştu! Şok Eden Mesajlar...

Skandalı Ortaya Çıkaran Kadın Konuştu! Şok Eden Mesajlar...

Kayseri'de para karşılığı mesajlaşarak anlaştığı kadınları, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanı Erkan T. hakkında şikayette bulunan N.K. adlı kadın, olayla ilgili ilk kez konuştu. Skandala ilişkin çarpıcı görüntü ve mesajlaşmaların da ortaya çıktığı bu yeni aşamada görenleri şoke eden yeni veriler paylaşıldı. İşte falakacı kargocu skandalından son dakika gelişmeleri

Ekleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 11:18
Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 11:27
Skandalı Ortaya Çıkaran Kadın Konuştu! Şok Eden Mesajlar...

Kayseri'de para karşılığı anlaştığı kadınları, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanı Erkan T. hakkında şikayette bulunan N.K. adlı kadın, olayla ilgili ilk kez konuştu. Erkan T.'nin kendisine de aynı teklifi yaptığını anlatan N.K., "Ben de böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Ne kadar kabul etmesem de mesaj atarak ikna etmeye çalıştı. Falakanın kurallarından bahsediyordu. Bundan çok büyük paralar kazandığını söylüyordu. Cezasını çekmeli" dedi.

Melikgazi ilçesinde bir kargo şirketinde çalışan Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı. İfadesinde görüntüleri kadınların rızası dahilinde çektiğini ifade eden Erkan T., suç olabileceğini düşünmediğini ve internette fenomen olmak için böyle bir şey yaptığını iddia etti. Hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlatılan Erkan T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARAN KADIN KONUŞTU

Erkan T.'nin çektiği görüntüleri ortaya çıkartan N.K. ise yaşadıklarını DHA'ya anlattı. N.K., Kayseri'de yaşadığı dönemde Erkan T.'nin ailesinin, kendi evinde kiracı olduklarını ve bu nedenle tanıştıklarını söyledi. Erkan T.'nin kendisine de kadınlara yaptığı olayı teklif ettiğini anlatan N.K., "Erkan T.'nin annesi ve babası benim evimde kiracı olarak otuyorlardı. Babası bana arazisi olduğunu ve evle takas etmek istediğini söyledi. Ben kabul ettim ve Zonguldak'a döndüm. Ben toplamda 70 bin lira para verdim.


FALAKANIN KURALLARI!

Orada oğlu Erkan T. üzerinden bu işleri görüşüyorduk. Hayatım boyunca bir defa gördüm kendisini. Sonra telefondan görüşüyorduk. Ardından bana böyle bir iş yaptığını anlatarak teklif etti. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Ne kadar kabul etmesem de mesaj atarak ikna etmeye çalıştı. Falakanın kurallarından bahsediyordu" dedi.


SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

N.K., geçen yıl aralık ayında Zonguldak Adliyesi'ne yaptıkları suç duyurusunda savcılığın, fuhuş ve fuhşa aracılık etmekten yeterli delil olmadığı ve yaralama suçundan ise görüntüdeki kadınların rızası bulunduğu gerekçesiyle kavuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiğini anlattı.

WhatsApp mesajlarını da savcılığa sunduğunu ifade eden N.K., "Ben ileride bir şey olursa, bana karşı bir iftira atarsa diye onu konuşturdum mesajlarda. Sonra şikayetçi oldum. Ben size yardımcı olacağım ama bunun bir karşılığı olacak diyordu. Ben hasta olan annesini ameliyat ettireyim ama böyle bir şey benden istememesini istedim.

Ben o sırada eşimden ayrılmış ve iki çocuğum vardı. Yeniden evlendikten sonra eşim telefondaki mesajları gördü ve durumu anlattım. Beraber şikayetçi olduk, ancak savcılık reddetti. Serbest kaldı şimdi. Savcılık rıza diyor ama böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Bana bunu yaşamadığımı söylediler. İlla yaşamak mı gerekiyor? Ben yaşasam belki korkup kenara geçecektim. Bundan çok büyük paralar kazandığını söylüyordu. Cezasını çekmeli" diye konuştu.


'BU İŞİ YAPMAYA DEVAM EDECEK'

N.K.'nın eşi ise hukuk mücadelesini sürdüreceklerini ifade ederek, "Erkan T., savcılıktan bir şey çıkmayacağını bize söylüyordu. Bu şahsın bilgilerini medyaya aktarmak zorunda kaldık. Bu kişiyi bırakmışlar. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Bu kişi bu işe yine devam edecek. Biz de bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.



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