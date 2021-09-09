Safer ayı namazı nasıl kılınır? Safer Ayı namazında nasıl niyet edilir?

Bu yıl 8 Eylül’de başlayan Safer ayı, cahiliye döneminde uğursuzluk ve hastalık ayı olarak tanımlanmıştır. Uğursuzluk ayı olarak bilinmesi sebebiyle bu ayda Müslümanlar bol bol dua edip, ibadetlerini yerine getirmelidir. Peki, Safer ayında kaza ve beladan korunmak için kılınması gereken Safer ayı namazı nasıl kılınır? Safer ayı namazı kaç rekattır? İşte Safer namazı hakkında merak edilenler…





SAFER AYI NAMAZI NASIL KILINIR?



SAFER AYI NAMAZININ KILINIŞI NASILDIR?



SAFER AYI BELA AYI MIDIR?



SAFER AYI ZİKİRLERİ NELERDİR?



Cahiliye döneminde kaza ve bela ayı olarak nitelendirilen Safer Ayı bu yıl 8 Eylül Çarşamba günü başladı. Müslümanlar ise bu ayda kazalardan ve belalardan korunmak için yapılacak ibadetleri araştırıyor. İslam aleminden gelen ‘?’ sorusunun artmasıyla birlikte İslam alimleri Safer ayı namazının nasıl kılınacağını açıkladı. İslam alimlerinin açıklamalarına göre Safer ayı namazı, sabah namazı yani imsak vaktinden önce dört rekat nafile namazı olarak kılınır. Müslümanlar Safer ayı namazını kılarken her rekatta bir Fatiha suresi okumalı ardından 17 kez Kevser suresi okumalı sonrasında 5 İhlas Suresi, 1 Felak suresi, 1 kez de Nas suresi okuyarak selam vermelidir. Safer ayında kazalardan, kötülüklerden ve beladan korunmak isteyen Müslümanlar bu şekilde Safer namazı kılabilirler.1. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.2. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.3. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.4. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.İslam alimleri, Müslümanlardan gelen ‘?’ sorusuna cevap vermiştir. İslami kaynaklara göre;Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), sahih değildir ve dinimizde yeri yoktur.Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19)." ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER."Anlamı:"Allah'ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et.""YA DAFİAL BELAYA İDFA' ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY'İN KADİR."Anlamı:"Ey belaları def eden Allah’ım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter.""LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM"Anlamı:"Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah'ın yardımı ile olur."" ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER."Anlamı:"Allah'ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et.’’