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MİT’ten Metina’da Operasyon! Askerlere saldırı hazırlığındaki 3 terörist öldürüldü

MİT’ten Metina’da Operasyon! Askerlere saldırı hazırlığındaki 3 terörist öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak- Metina'da, Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan 3 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.

Ekleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 12:58
Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 13:09
MİT’ten Metina’da Operasyon! Askerlere saldırı hazırlığındaki 3 terörist öldürüldü

PKK'ya yönelik Irak Metina'da devam eden Pençe-Şimşek harekatında örgüt üyelerinin askerlere yönelik eylem hazırlığı yaptığı bilgisini alan Milli İstihbarat Teşkilatı, harekete geçti.

Yapılan takip sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklere yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/KCK üyesi, MİT tarafından Metina'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.


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