MİT’ten Metina’da Operasyon! Askerlere saldırı hazırlığındaki 3 terörist öldürüldü

PKK'ya yönelik Irak Metina'da devam eden Pençe-Şimşek harekatında örgüt üyelerinin askerlere yönelik eylem hazırlığı yaptığı bilgisini alan Milli İstihbarat Teşkilatı, harekete geçti.



Yapılan takip sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklere yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/KCK üyesi, MİT tarafından Metina'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.



