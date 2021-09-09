MİT’ten Metina’da Operasyon! Askerlere saldırı hazırlığındaki 3 terörist öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak- Metina'da, Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan 3 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.
PKK'ya yönelik Irak Metina'da devam eden Pençe-Şimşek harekatında örgüt üyelerinin askerlere yönelik eylem hazırlığı yaptığı bilgisini alan Milli İstihbarat Teşkilatı, harekete geçti.
Yapılan takip sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklere yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/KCK üyesi, MİT tarafından Metina'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.