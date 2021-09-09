USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,42 EURO (Alış - Satış) : 9,94 - 9,96
Ana Sayfa.
Yaşam
Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu!

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu!

Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Bu akşam gerçekleşen final gecesinde 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

Ekleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 10:07
Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 10:11
Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu!

Türkiye'nin 2021 yılı tescilli güzeli seçilen 14 numaralı Dilara Korkmaz, üniversite eğitimine devam ediyor.

MİSS TURKEY BİRİNCİSİ DİLARA KORKMAZ KİMDİR?
Dilara Korkmaz 23 yaşında ve 1.77 boyunca. Türkiye'nin birincisi seçilen Dilara Korkmaz Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü'nde 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor.



MİSS TURKEY'DE DERECEYE GİREN GÜZELLER
Miss Turkey 2021 yarışmasında Su Bige Korucu dördüncü, Şira Sahilli üçüncü, Cemrenaz Turhan ise ikinci seçildi.

ÜÇ GÜZEL BİR ARADA
Üç Türkiye Güzeli Çağla Şıkel, Azra Akın ve Arzum Onan bu gece gerçekleşen Miss Turkey yarışması için bir araya geldi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı