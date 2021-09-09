Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu!

Türkiye'nin 2021 yılı tescilli güzeli seçilen 14 numaralı Dilara Korkmaz, üniversite eğitimine devam ediyor.



MİSS TURKEY BİRİNCİSİ DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

Dilara Korkmaz 23 yaşında ve 1.77 boyunca. Türkiye'nin birincisi seçilen Dilara Korkmaz Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü'nde 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor.







MİSS TURKEY'DE DERECEYE GİREN GÜZELLER

Miss Turkey 2021 yarışmasında Su Bige Korucu dördüncü, Şira Sahilli üçüncü, Cemrenaz Turhan ise ikinci seçildi.



ÜÇ GÜZEL BİR ARADA

Üç Türkiye Güzeli Çağla Şıkel, Azra Akın ve Arzum Onan bu gece gerçekleşen Miss Turkey yarışması için bir araya geldi.



