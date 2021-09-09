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Kılıçdaroğlu nihayet konuştu!

Kılıçdaroğlu nihayet konuştu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın kendisine yönelik 'tekil konuşuyor' eleştirisine yanıt verdi. İttifakı oluşturan bütün partiler adına konuşamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hepimiz ayrı ayrı partileriz. İttifakta sorun yok" dedi.

Ekleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 13:09
Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 13:16
Kılıçdaroğlu nihayet konuştu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, ittifak ortağı İYİ Parti'yi rahatsız etmiş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, 'Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK'lılara vaatlerde bulunuyor. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?' ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklenmişti.

'BAŞKASI ADINA KONUŞAMAM'

Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Cihan Paçacı'nın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Cumhuriyet gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, 'Hepimiz ayrı ayrı partileriz. Ben veya başka bir partinin genel başkanı, ittifakı oluşturan bütün partiler adına konuşamaz. Sayın Akşener ile belli aralıklarla görüşüyoruz. İttifakla ilgili herhangi bir sorun yok' dedi.


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