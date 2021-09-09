Kafirun Suresinin Anlamı Nedir? Kafirun Suresinin Faziletleri Nelerdir? Kafirun Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu

Kafirun Suresi, Mekke döneminde inen ve 6 ayetten oluşan oldukça önemli bir suredir. Kafirun suresi içerisinde Hz. Muhammed'in şirk koşanlar ve sapkınlarla aynı safta olmayacağı kesin bir dille belirtilmiştir. Şirk koşanların ne hale düşeceğinden bahsetmesi sebebiyle oldukça önemli olan Kafirun Suresinin anlamı pek çok Müslüman tarafından araştırılıyor. Bu yazımızda Kafirun Suresi hakkında bilgi edinmek isteyenler için sure hakkında tüm detaylara yer verdik. İşte Kafirun suresi ne için okunur? sorusunun cevabı ve tüm detaylar…









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Kafirun Suresinin Tefsiri



Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.1- Kul yâ eyyuhe'l-kâfirûn.2- Lâ a'budu mâ ta'budûn.3- Ve lâ entum âbidûne mâ a'bud.4- Velâ ene âbidun mâ abedtum.5- Velâ entum âbidûne mâ a'bud.6- Lekum dînukum veliye dîn.(1) De ki: 'Ey inkârcılar!(2) Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam.(3) Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.(4) Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.(5) Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.(6) Sizin dininiz size, benim dinim banadır.'Kafirun suresi, Hz. Muhammed'in inkarcılarla, şirk koşanlarla ve sapkınlarla birleşmeyeceğinin kanıtıdır. Bu surede Hz. Muhammed'in yolundan dönmeyeceği kesin bir dille açıklanmıştır. İnancın şirkten uzak tutulmasının hedeflendiği anlatılmıştır.“Kâfirûn” kelimesi inkarcılar anlamına gelmektedir.Müfessirler Kafirun suresi fazileti hakkında Hz. Peygamber'in, “Kul hüvellahu ehad Kur'an'ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir” buyurduğunu; Sahâbe'den birine, “Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun” dediğini söylemiştir. (İbn Kesîr, VIII, 526; Şevkânî, V, 597-598)Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu sûrede Mekkeli müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilân edilmek üzere iman ile şirkin ayrı şeyler olduğu, bu iki inanç sistemi arasında bir benzerlik bulunmadığı, dolayısıyla ikisinin birlikte bulunmasının, iki inanç arasında bir uzlaşmaya gidilmesinin mümkün olmadığı kesin olarak ifade edilmiştir.Bazı müfessirlere göre 2-3. âyetlerde, gelecekte Hz. Peygamber'in müşriklerin taptığına tapmayacağı, onların da Hz. Peygamber'in taptığına tapmayacakları ifade edilmiş; 4-5. âyetlerde ise halihazırda da onların tutumlarının farklı olmadığı bildirilmiştir. Ancak Şevkânî bu yorumu reddetmekte, 4-5. âyetlerin 2-3. âyetlerdeki gerçeği pekiştirdiğini söylemekte; bu tekrarlara dil kurallarından ve Arap şiirinden örnekler getirmekte, Hz. Peygamber'in hadislerinde de benzer tekrarların bulunduğunu ifade etmektedir (bk. V, 599-600). Bizim tercihimiz de bu yöndedir. Zira 2-3. âyetlerde Hz. Peygamber'in şahsında müminlerin sadece bir Allah'a kulluk etmeleri emredilmiş, Allah'a ortak koşanlarla gerek inanç gerekse ibadet bakımından hiçbir şekilde benzerliklerinin bulunmadığı vurgulanmıştır. 4-5. âyetlerde ise Hz. Peygamber'i kendi dinlerine döndürmek isteyen putperestlerin ümidini kırmak maksadıyla söz tekrar edilmiştir. “Sizin dininiz size, benim dinim banadır” şeklinde tercüme ettiğimiz 6. âyet, daha geniş kapsamlı ve daha vurgulu bir şekilde önceki âyetleri tekit eder ve bu iki din arasında uzlaşmanın olamayacağını gösterir. Zira bu iki dini uzlaştırmak, hak ile bâtılı uzlaştırmak anlamına gelir.Son âyetten din, vicdan ve ibadet özgürlüğünün esas olduğu, kimse­nin herhangi bir dine girmeye zorlanamayacağı anlamının da çıkarı­labileceğini düşünen bir kısım müfessirler bu âyetin müşriklere karşı savaşılmasını emreden âyetle (bk. Tevbe 9/36) neshedildiğini yani hükmünün kaldırıldığını ileri sürmüşlerdir. Ancak bizim de katıldığımız görüşe göre âyetin hükmü kaldırılmamıştır; çünkü burada bir emir veya yasak değil, bir vâkıanın tesbiti ve ifade edilmesi (haber) söz konusudur; haber ise Allah'tan olduğu için gerçektir, hükmü değişmez (bk. Şevkânî, V, 600).Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu şekilde açıklanmıştır.