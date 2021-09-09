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İzmir'de 'Adalar Denizi' Sempozyumu! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

İzmir'de 'Adalar Denizi' Sempozyumu! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de düzenlenen 'Adalar Denizi' Sempozyumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, Yunanistan'ın maksimalist politikaları ve uzlaşmaz tavırlarının iki ülke arasında ilişkileri gerdiğine dikkat çekti. Erdoğan, "Komşumuz Yunanistan'ı haklarımıza saygı duymaya ve oldubittilerden uzak durmaya davet ediyoruz." dedi.

Ekleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 14:47
Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 15:02
İzmir'de 'Adalar Denizi' Sempozyumu! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Adalar Denizi Sempozyumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, 'Aylan Bebek dünyanın utanç vesikası olarak hafızalarda' ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın mesajından öne çıkanlar

Ege Denizi medeniyetlerin kavşağında yer almıştır. Ege Denizi son yıllarda insani trajedilerle gündeme geliyor. Binlerce göçmen Ege Denizi'nde hayatını kaybetmiştir. Aylan bebek modern dünyanın utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır.

TÜRKİYE TEK BAŞINA BIRAKILDI

Mültecileri ülkelerinde güven içinde yaşatacak adımlar atılmamıştır. Türkiye, Suriye kaynaklı göçü engelleme mücadelesinde tek başına bırakılmıştır. Komşumuz Yunanistan iyi niyet yerine maksimalist politikalarına hız vermiştir. Bu tarihi fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edilmiştir.

SUHULETLE DAVRANDIK

Türkiye olarak Ege Denizi'nin barış ve dostlukla anılmasını arzu ediyoruz. Deniz Yetki Alanları, gayri askeri statünün ihlali ve NAVTEX ilanları başta olmak üzere Yunanistan'ın tansiyonu yükselten adımları karşısında daima suhuletle davrandık.

ÇÖZÜM BULACAĞIMIZA İNANIYORUM

Meseleleri diyalog ve müzakereyle çözmeye ağırlık verdik. Yunanistan'la adalete, işbirliğine dayalı, komşuluk hukukunu gözeten çözüm yolları bulacağımıza inanıyorum. Evlatlarımıza daha huzurlu bir gelecek bırakmak istiyoruz.


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