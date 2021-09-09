İYİ Parti'li Aytun Çıray'dan bir darbe çağrısı daha: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay başka şeyler ne için var?

3 Nisan 2021'de gece vakti yayınlanann emekli amirallerin darbe bildirisine destek veren İYİ Partili Aytun Çıray'dan düşmanca bir açıklama daha geldi. İYİ Partili Çıray katıldığı canlı yayında darbe çağrısı yaptı. Çıray Halk TV'deki açıklamalarında 'Bu memlekette Anayasa Mahkemesi, Yargıtay başka şeyler ne için var?' ifadelerine yer verdi.



AYTUN ÇIRAY DARBE ÇIĞIRTKANLIĞINA DEVAM EDİYOR!



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı İzmir vekili Aytun Çıray açıklamalarıyla gündeme geldi. Darbe seviciler bir kez daha skandal açıklamalarına devam etti.



Halk TV'de katıldığı programda darbe çağrısında bulunan İYİ Partili Çıray, 'Ben aracılığınızla sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin rejimini demokrasisini, devletin varlığı ve bütünlüğünü milletin bütünlüğünü sağlamak sadece siyasilerin görevi mi? Devlet kurumları kendi üzerlerine düşeni neden yapmıyor? Bu memlekette Anayasa Mahkemesi, Yargıtay başka şeyler ne için var?' dedi.



İYİ Partili Çıray daha önce de 4 Nisan emekli amirallerin darbe bildirisine destek vermişti.



Metni hazırlayan da İYİ Parti kurucularından Ergün Mengi'ydi. Aytun Çıray bu darbe bildirisi için 'Amiraller görüş açıklamış. Ne yapacaktı amiraller Kovid-19 hakında mı görüş açıklayacaktı.' şeklinde konuşmuştu.