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İstanbul’da trafik çilesi sabahın erken saatlerinde başladı!

İstanbul’da trafik çilesi sabahın erken saatlerinde başladı!

İstanbul'da çile haline gelen ve her geçen gün artan trafik yoğunluğu bugün de erken saatlerde başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi.

Ekleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 10:09
Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 10:12
İstanbul’da trafik çilesi sabahın erken saatlerinde başladı!

İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü. Köprüye çıkışları sağlayan ana artellerde de yoğunluk olduğu gözlemlendi.

Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor. Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Dün de aynı çileyi vatandaşlar yaşamıştı. Saat 08.00 itibariyle İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyelerine ulaşmıştı.

Toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar, metro, tramvay ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturuyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman tramvay seferleri aksarken, yaşanan gecikme duraklarda yapılan anonslarla duyuruluyor.

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Kartal ve Maltepe mevkilerinde trafik yavaş ilerliyor.

Öte yandan trafikteki yoğunluk, polis ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı denetimlerle de görüntülendi.


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