İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '9-10 yıldır filo yenilenmedi' yalanı İETT'nin faaliyet raporuyla ortaya çıktı

Son dönemde İstanbul'da İETT otobüsleri arızalanıp yolda kalırken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi de iş bilmezliğini perdelemek için yalana sarılıyor.



İMAMOĞLU'NUN 'FİLO YENİLENMEDİ' YALANI



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başarısızlığını AK Parti dönemine yıkmak isterken asılsız iddialarda bulundu.



İmamoğlu 'İETT'nin 9-10 yıldır filosu yenilenmedi' iddiasında bulundu.



İETT'NİN FAALİYET RAPORUYLA ÇÜRÜTÜLDÜ



İmamoğlu'nun iddiası İETT'nin faaliyet raporuyla çürütüldü.







'HER ZAMANKİ GİBİ ALGI VE MANİPÜLASYON PEŞİNDE'



İETT'nin 2019 yılı faaliyet raporunu paylaşan BB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu 'CHP'li İBB Başkanı yine her zamanki gibi algı ve manipülasyon peşinde ancak gerçekler de yine her zamanki gibi belgesiyle ortaya çıkıyor' ifadelerini kullandı.



2013-2019 YILLARI ARASINDA TOPLAM 1985 ADET YENİ OTOBÜS ALINDI



Raporda 2013-2019 yılları arasında toplam 1985 adet yeni otobüs alındığı ifade ediliyor. 2013 yılında 1.440 adet yerli üretim otobüs alındığı, 2015 yılında 126 adet, 2016 yılında 44 adet, 2017 yılında ise 375 adet otobüs alınarak eskiyen otobüslerin filodan çekilmesi ile de otobüs filosunun 2462 adet olduğu belirtiliyor.