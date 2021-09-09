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Siyaset
Hemşeri derneklerine CHP kilidi

Hemşeri derneklerine CHP kilidi

CHP'li Esenyurt Belediyesi, 89 bin Vanlıyı ve 35 bin Sinopluyu temsil eden Sinop Kültür Evi ile Van Kültür Evi derneklerini mühürledi. Mühürlemeden 2 gün sonra bir başka skandal daha yaşandı. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan'ın gece saatlerinde iki derneği de demir sopalı şahıslarla bastığı da ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 12:54
Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 12:57
Hemşeri derneklerine CHP kilidi

Dernek başkanları saldırının ardından karakola giderek başkan yardımcısı ve saldırganlar hakkında şikâyetçi oldu. Esenyurt Belediyesi mühürleme gerekçesini dernek binalarının dere ıslah projesi içerisinde kaldığı şeklinde açıklasa da, dernek başkanları siyasi nedenlerle derneklerinin kapatıldığını belirterek Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a tepki gösterdi.

'Alkollü bir şekilde...'

İstanbul 13. İdare Mahkemesi'ne başvuran dernek başkanları yürütmenin durdurulmasını talep etti. Sinop Kültür Evi Başkanı Erdem Ekşioğlu, yaptığı açıklamada, 'Derneklerimizin mühürlenmesi siyasi bir karardır. Mühürlemeden 2 gün sonra Esenyurt'ta CHP zulmü başladı. 'Umudun şehri değil, zulmün şehri Esenyurt' diye bir afiş astım. Afişi sökmek için önce zabıta geldi, gece saatlerinde de Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan alkollü bir şekilde ve ellerinde sopalı şahıslarla gelerek bize saldırdı' dedi. Van Kültür Evi Başkanı Ferhat Kıyak da 'Asıl diktatör onlar. Tamamıyla siyasi bir karar. Cumhur İttifakı'na karşı alınmış bir tavırdır. Bırakın insanlar duygularını, düşüncelerini, rahatsızlıklarını dile getirsinler' ifadesini kullandı.


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