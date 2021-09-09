Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 YPG/PKK'lı etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı: Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.