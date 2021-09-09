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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 YPG/PKK'lı etkisiz

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 YPG/PKK'lı etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı: Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

Ekleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 11:00
Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 11:32
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 YPG/PKK'lı etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı: Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.


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