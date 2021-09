Fal Baktırmak Günah mıdır? Fal Baktırmanın Günahı Kahve Falı, Tarot Falı, Su Falı

İslamiyet’te herhangi bir yeri bulunmayan ve kesinlikle yasaklanmış bir davranış olan fal baktırma hurafesi, Cahiliye Dönemi Araplarından günümüze kadar gelmiştir. Tarot, iskambil, katina, yıldız haritası, su falı gibi çeşitli türleri bulunan falın günah olup olmadığı ise pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Her geçen gün artan ‘Fal baktırmak günah mıdır?’ sorusu çeşitli İslam alimleri tarafından cevaplandırılmıştır. Peki, fal baktırmak günah mıdır? İşte fal baktırmanın günahı hakkında merak edilenler…





Fal Baktırmak Günah mıdır?



FAL BAKTIRANIN KIRK GÜN NAMAZI KABUL OLMAZ MI?



Günümüzde özellikle genç yaş grupları bir araya geldiklerinde eğlence amacıyla fal bakmaktadır. Eğlence maksadıyla bakılıyor olsa da dinimiz bu konuda ciddi uyarılar gerçekleştirmiştir. İnsanların günlük hayatını etkileyebiliyor olması, körü körüne inanmaya neden olması, bazı insanların hayatını olumsuz yönde etkileyebilmesi sebebiyle fal baktırmanın dinimizde herhangi bir yeri yoktur. Bu nedenle İslam alimleri Müslümanlardan gelen '?' sorusunu İslami kaynaklara dayanarak günah olarak yanıtlamıştır.

Yüce Allah (c.c), bu konuyla ilgili Maide Suresinde, ''Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse, bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.'' buyurmaktadır.

Bunun yanı sıra insanı geleceği öğrenmeye iten durumlardan birisi olan fal konusunda Hz. Muhammed (S.A.V) hadis-i şerifinde "Kâhinler bir şey değildirler." (Müslim, Selam 123) sözünü kullanmıştır. Bu duruma göre geleceği bildiğini iddia eden kişilerinin sözlerinin yalandan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. 

Falın türü her ne olursa olsun; su falı, tarot falı, yıldız falı, el falı, kahve falı fark etmeksizin 'fal baktırmak günah mıdır?' sorusunun cevabı değişmemektedir. Fal baktırıldığında söylenenler tutsa da dinimizde falın herhangi bir hükmü yoktur.

"Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Başkası onu bilemez." (En'am, 6/59)

Cebrail (a.s)'ın, "Kıyamet ne zaman kopacaktır?" sorusuna Efendimiz: "Bu konuda sorulan, sorandan daha bilgili değildir" buyurmuştur. (Buharî, İman 37)

Falcıların ve fal baktıran kişilerin namazının kabul olup olmayacağı konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Ancak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) "Her kim bir arrafa gidip de ona bir şey sorarsa, kırk gecelik namazı kabul olmaz." (Müslim, Selâm, 125) diyerek fal baktırmanın oldukça günah olduğunu ve fal baktıran kişinin namazının kabul olmayacağını açıklamıştır.

Ebû Dâvûd'da geçen bir diğer hadis ise şudur: "Kim bir kâhine gider, dediklerini doğrularsa; şüphesiz ki Muhammed'e indirilmiş olanı inkâr etmiş olur." (Ebû Dâvûd, Tıb, hadis no: 3904).