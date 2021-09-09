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Dilara Korkmaz kimdir? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kaç yaşında, boyu kaç?

Dilara Korkmaz kimdir? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kaç yaşında, boyu kaç?

2021 Miss Turkey birisincisi belli oldu! 8 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen Miss Turkey final gecesinin ardından Dilara Korkmaz finalde rakiplerini eleyerek Türkiye’nin en güzel kadını seçildi. Finalin isminin belli olmasının ardından Miss Turkey izleyicileri ‘Dilara Korkmaz kimdir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, güzelliği ile adını tüm Türkiye’ye duyuran Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında? İşte Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler…

Ekleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 09:28
Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 09:34
Dilara Korkmaz kimdir? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kaç yaşında, boyu kaç?

2021 Miss Turkey yarışmasında dün akşam finalin adı belli oldu. 8 Eylül 2021 tarihinde Miss Turkey'in Youtube hesabında gerçekleştirilen finalinde birbirinden güzel isimler yer aldı. Onlarca güzel kadının uzun elemelerden geçmesinin ardından 2021 yılının en güzel kadını Dilara Korkmaz seçildi! Finalin isminin belli olması sonrasında pek çok Miss Turkey izleyicisi ‘Dilara Korkmaz kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, merakla araştırılan Miss Turkey birincisi Dilara Korkmaz kimdir?

Dilara Korkmaz Kimdir?


23 yaşındaki Dilara Korkmaz, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2021 yılında Miss Turkey'e katılarak 4. olan Dilay Korkmaz'ın kız kardeşi olarak pek çok kişi tarafından tanınan Dilara Korkmaz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisidir. Finans Yüksek Lisans bölümünde ikinci sınıf olan Dilara Korkmaz, 8 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Miss Turkey'de Türkiye'nin en güzel kadını seçilmiştir. Tescilli güzel olmasının ardından pek çok kişinin merakla araştırdığı Dilara Korkmaz'ın boyu kaç?



Dilara Korkmaz'ın Boyu Kaç?


2021 Miss Turkey birincisi Dilara Korkmaz 1.77 boyundadır. Peki, Miss Turkey birincisi Dilara Korkmaz'ın sevgilisi var mı?



Dilara Korkmaz'ın Sevgilisi Var mı?

Instagram'da 21 binden fazla takipçisi olan Dilara Korkmaz, eğlenceli videolarının yanı sıra günlük hayatınını da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. 5 yıldır Kaan Murat Akpolat ile aşk yaşayan Korkmaz, sosyal medya hesabında sevgilisiyle olan fotoğraflarına da yer veriyor.

Dün akşam gerçekleştirilen Miss Turkey 2021 finalinde Türkiye'nin en güzel kadını seçilen Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler bu şekilde cevaplandırılmıştır.

Dilara Korkmaz Kimdir?


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