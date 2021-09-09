Dilara Korkmaz kimdir? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kaç yaşında, boyu kaç?

2021 Miss Turkey birisincisi belli oldu! 8 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen Miss Turkey final gecesinin ardından Dilara Korkmaz finalde rakiplerini eleyerek Türkiye’nin en güzel kadını seçildi. Finalin isminin belli olmasının ardından Miss Turkey izleyicileri ‘Dilara Korkmaz kimdir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, güzelliği ile adını tüm Türkiye’ye duyuran Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında? İşte Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler…
2021 Miss Turkey yarışmasında dün akşam finalin adı belli oldu. 8 Eylül 2021 tarihinde Miss Turkey'in Youtube hesabında gerçekleştirilen finalinde birbirinden güzel isimler yer aldı. Onlarca güzel kadının uzun elemelerden geçmesinin ardından 2021 yılının en güzel kadını Dilara Korkmaz seçildi! Finalin isminin belli olması sonrasında pek çok Miss Turkey izleyicisi ‘Dilara Korkmaz kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, merakla araştırılan Miss Turkey birincisi Dilara Korkmaz kimdir?