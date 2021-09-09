CHP'li Aytuğ Atıcı'dan Millet İttifakı itirafı: İdeolojik ayrılık var neden bozulmasın

Son dönemde çatırdayan Millet İttifakı'na ilişkin CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.



CHP 26. Dönem Milletvekili Aytuğ Atıcı yaptığı açıklama ile ideolojik hiçbir ortak noktası olmayan CHP, İYİ Parti Saadet Partisi ve dışarıdan HDP'nin desteklediği Millet İttifakı'nın bozulabileceğini söyledi.



Artı TV'de katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılacak seçimlere ve ittifak çalışmalarına değinen Atıcı Cumhur İttifakı'nda ideolojik bir birliktelik olduğu için herhangi bir ayrılık olmayacağını da vurguladı.



"CUMHUR İTTİFAKI'NDA AYRILIK OLMAZ"



CHP'nin Cumhur İttifakı'na girmeyecek tek parti olduğunu söyleyen Atıcı, İYİ Parti'ye yönelik "Cumhur İttifakında ayrılık olmaz. Ayrılık olacaksa da yerine birini ikame etmeleri gerekir. Cumhur İttifakına girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İYİ Parti'dir ama imkansız değildir. Çünkü İYİ Parti zaman zaman 'Millet İttifakına körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İYİ Parti ve Türkiye'nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor." ifadelerini kullandı.



"CHP İLE SAADET PARTİSİNİN BİR İDEOLOJİK BİRLİKTELİK YAPMASI İMKANSIZ"



Saadet Partisi ile kurdukları ittifaka ilişkin de konuşan Atıcı, "Daha güçlü mesajları ise Saadet Partisi veriyor. Çünkü aslında CHP ile Saadet Partisinin bir ideolojik birliktelik yapması imkansız." dedi.



"MİLLET İTTİFAKI BOZULUR NEDEN BOZULMASIN"



Atıcı "AK Parti'nin MHP ile yaptığı ittifakta durum böyle değil. Orada ideolojik birliktelik var. O yüzden kopma ihtimali düşüktür. O yüzden Millet İttifakı bozulur mu bozulur. Tabi ki... niye bozulmasın. Bir ideolojik ayrılık zaten var. Eğer gerçekten sağlam zeminde gitmezse tabi ki bozulabilir." diyerek itirafta bulunurken ittifakın bozulabileceğinin de sinyalini verdi.