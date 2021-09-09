Başkan Erdoğan'dan TURKOVAC ve '100 milyon doz' paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100 milyon doz aşı sayısının aşılmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.



'100 MİLYON DOZ AŞI SAYISINA ULAŞTIK'



Başkan Erdoğan 'Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak KOVİD-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum.' dedi.



BİR SINIR DAHA AŞILDI







Sağlık Bakanlığı aşılama verilerini paylaşmaya devam ediyor. Son gelen verilere göre bir sınır daha aşıldı.



100 MİLYON DOZ!



Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti. Aşılama süreci tüm hassasiyetiyle devam ediyor.



