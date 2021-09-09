Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.