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Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Ekleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 15:36
Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 16:53
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.


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