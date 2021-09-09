Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.