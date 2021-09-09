Bakan Fahrettin Koca'dan 'TURKOVAC' müjdesi: Acil kullanım onayına geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını ifade ederek, "Salgınma mücadele açısından simge bir gün" olacağını söylemişti. Bakan Koca canlı yayında yaptığı açıklamada önemli açıklamalarda bulundu, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili yeni bir müjde verdi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Heyecan verici bir sebeple karşınızdayım. 18 aylık mücadelemizde kutlanmaya değer bir gün. Aşıda 100 milyon dozu aştık. 100 milyonunucu doz Kocaeli Gebze'de bir vatandaşımıza yapıldı. 100 milyon doz aşıda kararı, emeği ile katkısı olan herkesi kutluyorum. Ortak hedefimiz olan toplum bağışıklığı için gücümüzü büyütme günüdür.



18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranı yüzde 82, ikinci doz aşı oranı yüzde 63,8. Tam doz aşısını 6 milyon 32 bin kişi yaptırdı.



İlk doz ilk adımdır. İlk adımdan sonuç almayı bulmak yanlış olur. İkinci doz aşı olma oranı yüzde 63,8, ikinci doz aşı gelen 11,3 milyon kişi bulunuyor. Tek doz aşının koruyuculuğu yok.



BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI



Aşısı tamamlanmış kişi, iki doz inaktif aşı olmuş ardına üçüncü hatırlatma aşısını olan veya 2 doz mRNa aşısı olmuş kişilerdir. Hatırlatma dozunuzu yaptırmanızı rica ediyorum.



Bakan Koca, 2 doz BionTech aşısı olanlar için hatırlatma dozuna gerek olmadığını bildirdi.



Tam doz aşılama oranında henüz yeterli orana ulaşamadık.



BAKAN KOCA'DAN 'TURKOVAC' MÜJDESİ



Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz



Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller.



Bakan Koca, sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları ile ilgili, "Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü olacağını ifade etmek isterim" dedi.



AŞILANMA BU DÜZEYDE YAPILMAMIŞ OLSAYDI...



36 milyon aşılanmasaydı hastane yükü 3 kat artardı. Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.



Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz.12 yaş üzeri, eğitim vb. gerekçelerle veli onayıyla bu aşıyı yaptırabilmenin önünü açtık.



Seyahat eden yabancılarda da aşı ya da PCR testi zorunluluğu var ve olacak...



İnaktif aşı etkili ama üçüncü aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü biliyoruz, hatırlatma dozunu yaparak koruyuculuğu 5-6 kat artırmak mümkün.



YÜZ YÜZE EĞİTİMDE YENİ UYGULAMA: BAZI OKULLARDA TARAMA YAPILACAK



Bakan Koca yüz yüze eğitim ile ilgili, "Pazartesi gününden itibaren, illerimizde bazı okullarda ayrıca öğrencileri de taramak istiyoruz. Bunu da buradan söylemek istiyorum." dedi.