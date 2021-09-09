Bakan Akar Ateş Püskürdü! 'Gerçekten Pes Doğrusu'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalar Denizi' Sempozyumu'nda önemli mesajlar verdi. Akar, Rum Kesimi'nin Atatürk ile ilgili skandal kararına ateş püskürdü, 'Gerçekten 'pes' doğrusu! Çarpık ve düşmanca zihniyetin bir örneğidir. Şiddetle reddediyor ve kınıyoruz.' dedi. Akar, KKTC'nin hakkını, hukunu yok sayan hiçbir girişime ve karara izin verilmeyeceğinin de altını çizdi, 'Ada'da tek çözüm eşit haklara sahip iki egemen devlettir' diye konuştu.



'ŞİDDETLE REDDEDİYOR VE KINIYORUZ'



Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararına çok sert tepki gösteren Bakan Akar, 'Gerçeknte 'Pes' doğrusu. Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz.' dedi.



'GÖZ YUMMAYIZ'



Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olunulacağını belirtti, 'Kıbrıs Türk'ünün hakkı, hukuku yok sayılıyor. KKTC'nin haklarının yok sayılmasına göz yummayız. KKTC'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.' diye konuştu.



Akar çözümün eşit haklara saghip iki egemen devlet olduğunun da altını çizdi.



YUNANİSTAN'A TEPKİ



Akar Yunanistan'ın tek taraflı adımları ve kışkırtan hamlelerine tepki gösterdi. Türkiye'nin kimseye düşmanlık beslemediğini söyledi. Akar, Yunanistan'ın terör örgütlerine verdiği desteğe dikkat çekti, 'Komşumuz Yunanistan terör örgütlerine destek veriyor. Bugün Yunan macerasının bittiği günün yıl dönümü. Bir asır öncekinin bedelinin ne kadar ağır olduğu unutulmamalı, hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşulmamalıdır.' dedi.

