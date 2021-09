AK Partili Belediye Başkanından, İyi Parti Milletvekiline Tokat Gibi Cevaplar

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş geçtiğimiz günlerde Konya’nın Hüyük ilçesine ziyaretlerde bulundu. Ziyaret sırasında Fahrettin Yokuş, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’i eleştirerek ‘Derebeylik’ ve ‘Ali Kıran, Başı Kesen’ gibi ifadeler kullanmasına Başkan Çiğdem çok sert tepki gösterdi. Ayrıca Başkan Çiğdem, İyi Parti Milletvekili’nin İlçe Milli Eğitim Müdürü’ne yönelik ‘Bayrağa Hakaret Etti’ iftiralarına da tepki gösterdi. Başkan Çiğdem,” Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş, ilçemizi ziyarete geldi. Daha önceki ziyaretlerinde olduğu gibi buraya sevgi, şefkat, huzur ve iyilik getirmedi. Sevgi yeşeren topraklara kin ve nefret kusmaya geldi. İyi Parti Milletvekili, önceki gelişlerinde olduğu gibi, şahsım ve ilçem hakkında kötü söylemlere devam etti” dedi.



“BİZ 15 TEMMUZ’DA DEVLETE KURŞUN ATANLARA KARŞI MÜCADE EDERKEN SİZ NEREDEYDİNİZ?”



Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İYİ Parti Konya milletvekili Fahrettin Yokuş’a sert sözlerle cevap vererek şunları ifade etti. “Sayın Yokuş, beni ‘Derebeylik’ ile suçlamış. Derebeylik demek devletine karşı, zorbalık yapan, ihanete kalkışan ve başkaldıran demektir. Biz 15 Temmuz’da İstanbul Saraçhane’de, Taksim’de, AK Parti İstanbul İl Binası önünde devlete kurşun atanlara karşı mücadele ettik. Sen ve yanındakiler neredeydiniz? Yine benimle ilgili Ali Kıran, Başı Kesen diye bir hitapta bulundun. Ali Kıran, Başı Kesen; Türkçe sözlükte manası, acımasız ve zorba anlamına geliyor. Ben de acıma hissi, yoksa böyle bir huzurevi yapmaya kalkmazdım” dedi.



“OKUL BİNASI ATIL KALMADI, DEĞENDİRİLDİ”



Başkan Mehmet Çiğdem, sözlerine şöyle devam etti. “İmrenler Mahallesi’nin üzerinde bulunan kapanan kız meslek lisesinden bahsetmişsiniz. Orada 90’lı yıllarda halkımızın destekleri ile hastane olarak başlanmış ve daha sonra ilçe merkezine yapılınca burası okul olan bir yer. Bu bina ile ilgili de eleştirileriniz var. Her ne kadar kapansa bile, kaymakamlığımızın uhdesinde bu yıl bölgedeki taşımalı çocuklara yemek çıkarılan bir yere dönüştü. Sonuçta, atıl kalmadı değerlendirildi” dedi.



“DEVLETİN BİR KURUŞUNU HEBA ETMEYİZ VE ETTİRMEYİZ”



Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Hüyük ilçesindeki sahil şeridindeki çalışmaları eleştiren İyi Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş’a sert sözlerle tepki gösteren Mehmet Çiğdem, “Siz, göle bakınca ‘Plajda, plaj’ diyorsunuz. Biz orada Milli Parklardan, Çevre Bakanlığı’ndan izinle her ne kadar sizin şikâyetlerinize rağmen, bir çalışma yapıyoruz. Kıyı kenar düzenleme çalışması yapıyoruz. Bunun içerisinde bisiklet yolu, parklar, balıkçı barınakları ve bir sürü günü birlik kullanım alanları var. Sen önce, bizden önce projeyi öğren. Eğer ki usulsüz hissediyorsan, git devletin yargısına müracaat et. Biz o kadar vicdanlı insanlarız ki, devletin bir kuruşunu heba etmeyiz ve ettirmeyiz” dedi.



“BİZİM BAYRAK, VATAN, MİLLET SEVGİMİZİ ASLA ÖLÇME”



İlçe Milli Eğitim Müdürümüz hakkında diyorsun ki,’ Türk Bayrağına bez parçası’ dedi diyerek halkın tepkisini yoğunlaştırmaya çalışıyorsun. Müdürümüzü çocukluğundan beri tanırım. Bizler gibi, toplum gibi milliyetçi bir arkadaşımızdır. Asla ve asla böyle bir kelime kullanmaz. Sana söylenene inanıyorsun da devletin memuruna niye inanmıyorsun. Ayrıca milletvekilisin niye, memurlar ile uğraşıyorsun. Bizim bayrak, vatan, millet sevgimizi asla ölçme” dedi.