AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den İBB’ye toplu taşıma eleştirisi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Osman Nuri Kabaktepe, gazeteci Yavuz Oğhan'ın Youtube kanalında canlı yayın konuğu oldu.



Kabaktepe, son dönemde toplu taşımada yaşanan sorunlar nedeniyle İBB yönetimini eleştirerek, "Düzenli bakım ve onarımları yapılmadığı için hemen hemen her gün otobüsler yolda kalıyor. Vatandaşlara ittirilmek durumunda bırakılıyor. CHP'li İBB yönetiminin bu sorun için ürettiği çözüm ise 'Otobüsleri vatandaşlara ittirseniz sizi işten atarım' diye şoförlere mesaj çekmek oldu." ifadelerini kullandı.



İETT çatısı altında birleşen özel halk otobüsü sahiplerinin paralarının 3-4 aydır ödenmediğini kaydeden Kabaktepe, bozulan otobüslerin içinde İETT'nin kendi otobüslerinin yanı sıra özel halk otobüslerin de var olduğunu belirtti.



"1 MİLYARI AŞKIN İHALE VERDİLER"



Kabaktepe, arkadaşlarına konuyla ilgili "Bu makinedir, her zaman bozulur. Lütfen bir istatistik yapın ve bizim dönemle kıyaslayın" dediğini aktararak, "Sonuç olarak baktık ki kabul edilebilir ve tahammül edilebilir sınırın üstünde bir bozulma var. Bizim dönemimizde 1 yaşanmışsa şimdi 6-7 yaşanıyor." değerlendirmesini yaptı.



Otobüslerin bakım ve onarımı için İBB'nin 1 milyar lirayı aşkın ihale verdiğini aktaran Kabaktepe, şöyle devam etti:



"Otobüslerin yolda kalmasının yanı sıra klimaların çalışması gibi araç içi sistemlerin bakım ve onarımında da ilgisizlik var. Ama İBB, otobüslerin bakım ve onarımı için 1 milyar liranın üzerinde ihale yaptı. Üstelik bu ihaleyi alan şirket, CHP'li bir ismin de yer aldığı bir şirketmiş. O halde bu şirket ne yapıyor? Yeni otobüs alınması için yapılmamış bu ihale. Bakım ve onarım yapılması için yapılmış. O zaman yapsın işini."



"TURİST ANLAYIŞIYLA KENT YÖNETİLMEZ"



Kabaktepe, 2024'te gideceğini anlayan CHP'li yönetimin İBB'yi turist umursamazlığıyla idare ettiğini belirtti.



İBB'li yöneticilerin yönetmekle görevlendirildikleri kurumun iş ve işleyişini gereği gibi yerine getiremediklerini kaydeden Kabaktepe, "Siyasette turist olamazsınız. Ne demek turist yaklaşımı? Tatil amaçlı bir yere gittiğinizde her şeye dikkat etmez, hiçbir şeyi çok önemsemezsiniz. 'Ne de olsa birkaç gün sonra gideceğim' deyip umursamazsınız. Turist anlayışıyla kent yönetilmez." değerlendirmesinde bulundu.



Kabaktepe, geçen UKOME toplantısında 1000 yeni taksi teklifinin onaylandığını bildirdi.



Büyükşehir Belediyesinden yeni taksilerin işlemlerinin bir an evvel tamamlamasını talep eden Kabaktepe, "Ondan sonra da ikinci 1000'i konuşalım, durumları değerlendirelim." ifadelerini kullandı.