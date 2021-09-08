9 Eylül 2021 Perşembe Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 9 Eylül Televizyonda Ne var? 9 Eylül Perşembe Yayın Akışı

Türkiye'de en sevilen kanallarında yeni bir yayın günü daha başladı. Haftanın dördüncü gününde ana haber bültenleri, filmler ve diziler seyircisiyle buluşacak. Peki, 9 Eylül 2021 Perşembe hangi diziler var? Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 9 Eylül Perşembe Televizyonda Ne var? İşte 9 Eylül Perşembe yayın akışı…
ATV 9 Eylül 2021 Perşembe Yayın Akışı
• 08:00 Kahvaltı Haberleri
• 10:00 Bir Zamanlar Çukurova
• 13:00 ATV Gün Ortası
• 14:00 İkimizin Yerine
• 16:25 Kardeşlerim
• 19:00 ATV Ana Haber
• 20:00 İkimizin Sırrı
• 23:30 Şans Kapıyı Çalınca
KANAL D 9 Eylül 2021 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Baht Oyunu
STAR TV 9 Eylül 2021 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Medcezir
09:20 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
FOX TV 9 Eylül 2021 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:30 Oluversin Gari
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
23:00 Fulya ile Umudun Olsun
TRT 1 9 Eylül 2021 Perşembe Yayın Akışı
06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:45 Kalk Gidelim
11:25 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
13:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)
23:35 Dünya Hali (Altyazılı)
TV8 9 Eylül 2021 Perşembe Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 9 Eylül 2021 Perşembe yayın akışı
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
22:00 Şaban Oğlu Şaban
Kanal 7 9 Eylül 2021 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Çobanın İbadeti
09:20 Seren Aslan'la Her Gün
10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:30 Elimi Bırakma
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
İşte merakla beklenen 9 Eylül Perşembe yayın akışı
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