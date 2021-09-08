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9 Eylül 2021 Perşembe Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 9 Eylül Televizyonda Ne var? 9 Eylül Perşembe Yayın Akışı

9 Eylül 2021 Perşembe Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 9 Eylül Televizyonda Ne var? 9 Eylül Perşembe Yayın Akışı

Televizyon ekranlarının en çok tercih edilen kanallarında bir yayın haftasının daha ortasına gelindi. Seyircinin büyük bir merakla takip ettiği diziler bu akşam da yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşacak Peki, 9 Eylül 2021 Perşembe hangi diziler var? 9 Eylül Perşembe Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 9 Eylül Televizyonda Ne var?

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:22
Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 09:12
9 Eylül 2021 Perşembe Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 9 Eylül Televizyonda Ne var? 9 Eylül Perşembe Yayın Akışı

Türkiye'de en sevilen kanallarında yeni bir yayın günü daha başladı. Haftanın dördüncü gününde ana haber bültenleri, filmler ve diziler seyircisiyle buluşacak. Peki, 9 Eylül 2021 Perşembe hangi diziler var? Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 9 Eylül Perşembe Televizyonda Ne var? İşte 9 Eylül Perşembe yayın akışı

ATV 9 Eylül 2021 Perşembe Yayın Akışı


• 08:00 Kahvaltı Haberleri

• 10:00 Bir Zamanlar Çukurova

• 13:00 ATV Gün Ortası

• 14:00 İkimizin Yerine

• 16:25 Kardeşlerim

• 19:00 ATV Ana Haber

• 20:00 İkimizin Sırrı

• 23:30 Şans Kapıyı Çalınca

KANAL D 9 Eylül 2021 Perşembe Yayın Akışı


07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Baht Oyunu



STAR TV 9 Eylül 2021 Perşembe Yayın Akışı


07:00 Medcezir

09:20 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

FOX TV 9 Eylül 2021 Perşembe Yayın Akışı


08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:30 Oluversin Gari

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

23:00 Fulya ile Umudun Olsun

TRT 1 9 Eylül 2021 Perşembe Yayın Akışı


06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:45 Kalk Gidelim

11:25 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

13:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

23:35 Dünya Hali (Altyazılı)

TV8 9 Eylül 2021 Perşembe Yayın Akışı


06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

Show TV 9 Eylül 2021 Perşembe yayın akışı


06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

22:00 Şaban Oğlu Şaban

Kanal 7 9 Eylül 2021 Perşembe yayın akışı


06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Çobanın İbadeti

09:20 Seren Aslan'la Her Gün

10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:30 Elimi Bırakma

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul



İşte merakla beklenen 9 Eylül Perşembe yayın akışı!

9 Eylül Perşembe Yayın Akışı


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