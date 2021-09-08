9 Eylül 2021 Perşembe Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 9 Eylül Televizyonda Ne var? 9 Eylül Perşembe Yayın Akışı

Türkiye'de en sevilen kanallarında yeni bir yayın günü daha başladı. Haftanın dördüncü gününde ana haber bültenleri, filmler ve diziler seyircisiyle buluşacak. Peki, 9 Eylül 2021 Perşembe hangi diziler var? Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 9 Eylül Perşembe Televizyonda Ne var? İşte 9 Eylül Perşembe yayın akışı…





ATV 9 Eylül 2021 Perşembe Yayın Akışı



KANAL D 9 Eylül 2021 Perşembe Yayın Akışı



STAR TV 9 Eylül 2021 Perşembe Yayın Akışı



FOX TV 9 Eylül 2021 Perşembe Yayın Akışı



TRT 1 9 Eylül 2021 Perşembe Yayın Akışı



TV8 9 Eylül 2021 Perşembe Yayın Akışı



Show TV 9 Eylül 2021 Perşembe yayın akışı



Kanal 7 9 Eylül 2021 Perşembe yayın akışı



• 08:00 Kahvaltı Haberleri• 10:00 Bir Zamanlar Çukurova• 13:00 ATV Gün Ortası• 14:00 İkimizin Yerine• 16:25 Kardeşlerim• 19:00 ATV Ana Haber• 20:00 İkimizin Sırrı• 23:30 Şans Kapıyı Çalınca07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Güneşin Kızları13:00 Magazin D Yaz14:00 Küçük Ağa16:00 Ece Üner ile Susma18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Çok Güzel Hareketler 223:45 Baht Oyunu07:00 Medcezir09:20 Yüksek Sosyete10:30 Erkenci Kuş13:30 Aramızda Kalsın16:45 Star Market18.40 Star Haber20:00 Kazara Aşk08:00 Çalar Saat11:00 Şef Akademi Doğada13:30 Oluversin Gari16:30 Fulya ile Umudun Olsun19:00 FOX Ana Haber20:00 Sen Çal Kapımı23:00 Fulya ile Umudun Olsun06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı06:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi07:45 Kalk Gidelim11:25 Tozkoparan İskender (Altyazılı)13:00 Gönül Dağı (Altyazılı)16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)19:00 Ana Haber (Canlı)19:55 Doğrusu Ne?20:00 Seksenler (Altyazılı)23:35 Dünya Hali (Altyazılı)06:30 Oynat Bakalım07:15 8'de Sağlık08:30 Oynat Bakalım09:30 Masterchef Türkiye13:00 Paylaş Benimle17:15 Masterchef Türkiye20:00 Masterchef Türkiye06:00 Yeni Gelin08:30 Bu Sabah11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme18.45 SHOW Ana Haber20:00 Hababam Sınıfı22:00 Şaban Oğlu Şaban06:30 Kanal 7'de Sabah07:45 Çobanın İbadeti09:20 Seren Aslan'la Her Gün10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı12:30 Elimi Bırakma14:30 Mutfağım Şahane15:30 Can Yoldaşım18:00 Kanal 7 Haber Saati19:00 Baş Tacım21:30 Diriliş Ertuğrulİşte merakla beklenen