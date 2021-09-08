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Tuzla'da faciadan dönüldü! İki tren kafa kafaya geldi

Tuzla'da faciadan dönüldü! İki tren kafa kafaya geldi

Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi. Trenler son anda dururken büyük bir kazanın önüne geçildi. Olay yerinde inceleme sürerken seferler aksıyor.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 10:57
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:00
Tuzla'da faciadan dönüldü! İki tren kafa kafaya geldi

Adapazarı -Pendik seferini yapan tren, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren (YHT)'e çarptı. Makinistin son anda durarak Yüksek Hızlı Tren'e hafif çarptığı belirtilirken düşen bazı yolcuların yaralandığı öğrenildi.

TCDD'den yapılan açıklamada, 'Adapazarı –Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla Tersane İstasyonu'nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Seferler kısa sürede başlayacaktır' denildi.


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