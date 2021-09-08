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Siyaset
Millet İttifakı arasında tekil konuşma kavgası büyüyor

Millet İttifakı arasında tekil konuşma kavgası büyüyor

İyi Parti'den CHP Lideri'ne tekil konuşma uyarısı sonrası CHP'den karşı tepki geldi.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 10:08
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 10:15
Millet İttifakı arasında tekil konuşma kavgası büyüyor

2023 seçimlerine hazırlanan siyasi partiler çalışmalarına devam ederken, Millet İttifakı cephesinde gerginlik yaşanıyor.

Millet İttifakı'nda aday belirsizliği yaşanırken CHP'nin gönlündeki adayın parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu olması geçtiğimiz günlerde iki partiyi karşı karşıya getirmişti.

Bu olaydan sonra ise CHP ve İyi Parti arasında tekil konuşma kavgası başladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda ilk 6 ayda neler yapacaklarına ilişkin gençlere 6 vaat sundu.

CHP Lideri'nin vaatlerde tek başına karar alması sonucu 'Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?' diyerek CHP Lideri'ne İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'dan 'tekil konuşma' tepkisi gelmişti.

CHP'DEN TEPKİYE TEPKİ
İyi Parti'den gelen bu tepki CHP'yi kızdırdı.

CHP tarafı, İyi Parti'nin bu tepkisini 'maksadı aşan sözler' şeklinde yorumlarken, gelen tepkiye şu ifadelerle yanıt verdi;

'CHP Genel Başkanı'nın kendi tabanına ve halka seslenirken ‘ben' demesinde hiçbir sakınca yok. Öte taraftan Sayın Akşener de politikalarını açıklarken ‘ben' ifadesini kullanıyor. Bu durum CHP'yi rahatsız etmiyor, etmez de. Paçacı'nın açıklaması maksadını aşan bir tonda olmuş”


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