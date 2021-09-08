İstanbul tarihini değiştirecek keşif! Avcılar'da bulundu! En eski aziz mezarı...

Medeniyetler beşiği İstanbul'un tarih öncesi dönemine ait önemli ipuçları veren Avcılar'ın Küçükçekmece Gölü kenarındaki Bathonea kazılarında yeni bilgi ve bulgulara erişildi. Bathonea Kazıları Başkanı Doç. Dr. Şengül Aydıngün, 2021 çalışmalarında Geç Roma Erken Hristiyanlık dönemine tarihlenen yapıları ve Küçük Liman'ı çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Doç. Dr. Aydıngün, 'Martiryon olduğunu düşündüğümüz, dine hizmet etmiş ve şehit düşerek azizlik mertebesine erişmiş kişilerin hatırasına yapılmış mezar anıtları kabul edilen bir yapıda çalıştık. Bu tür yapıların dünyada sayısı çok azdır. Bu yapının milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllar arasında yapıldığını, 6. yüzyıl ya da sonrasındaki büyük depremle yıkıldığını sanıyoruz. Geç Antik Çağ kaynakları, bölgede Theodoros Theron adına yapılmış bir azizin martiryonundan bahsediyor. Onun adına yapılmış olabilir. Ayrıca martiryonun nişleri arasına gömülmüş bir iskelet bulduk' dedi. Adli Tıp Uzmanı Dr. Ömer Turan'ın incelemesi sonucu iskeletin azize ait olmadığının ortaya çıktığı öğrenildi.







VARLIKLI DÖNEMİN İZLERİ

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi adına Şengül Aydıngün'ün yürüttüğü kazıların başkan yardımcılıkları Celal Bayar Üniversitesi'nden Dr. Ülkü Kara ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Dr. Şeniz Atik tarafından yapıldı. Dr. Ülkü Kara, kazıların seramik uzmanı olarak dünyanın değişik yerlerinden gelmiş ürünlerin ve amforaların tespitini yaparken, uluslararası alanda tanınmış bir antik cam uzmanı olan Dr. Şeniz Atik, çıkan tüm cam eserleri değerlendiriyor. Dr. Şeniz Atik 'Cam antik çağlarda üretimi çok zor ve pahalı bir maddeydi ama burada çok fazla sayıda cam eser bulduk. Varlıklı bir dönemin izleri demektir' dedi. 5 bin yıl önce Karadeniz ve Ege üzerinden Bathonea aracılığıyla yapılan denizcilik faaliyetlerini araştıran Dr. Haldun Aydıngün ise 'Küçük Liman bizi şaşırttı, kazılarda bol miktarda Neolitik döneme tarihleyebileceğimiz taş aletler bulduk' diye konuştu.



'GEÇ ROMA'YA AİT SAĞLIK MERKEZİ BULDUK'

Polonya Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnoloji Enstitüsü Geç Antik ve Erken Ortaçağ Araştırmaları Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Blazej Stanislaws, kadim İstanbul kentine bu kadar yakın bir limanın Bathonea'da bulunmasının önemine değindi. Prof. Dr. Stanislaws, 'Akdeniz havzasında benzerlerine çok az rastlanan bir liman. Bu büyüklükteki ve hacimdeki liman, İstanbul'un zengin kültürel mirasının en güzel örneği. Atina ve Roma kentlerinde bu yakınlıkta liman bulunmaz. Konstantin'in en lüks, en gösterişli binalarıyla yolların kesiştiği kavşaklara eriştik' dedi. Dönemin sağlık merkezi olan ve tıbbi aletler kadar ilaçların yapıldığı Nosocomeion (tıp merkezi) buluntularının da çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Stanislawski, 'Bu tür merkezlerde üretilen ilaç ve tıbbı malzemelerin şehre ulaşması için liman yakınında olması gerekirdi. Bathonea'daki buluntular bize alandaki binanın tıbbi üs olduğu kadar dini merkez olduğunu da anlatıyor' diye konuştu. Bathonea'daki kazılar Doç. Dr. Şengül Aydıngün'ün başkanlığını yaptığı ekip tarafından yürütülüyor.